"Ты герой!": Бузова ошарашила фанатов кадрами на костылях после сложной операции
Знаменитость поделилась кадрами из больничной палаты, на которых учится заново передвигаться. Певица призналась, что этот опыт дается ей непросто, и выразила надежду, что подобный навык ей больше никогда в жизни не пригодится.
"Пока приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы", – поделилась 22 июня 2026 года артистка со своими поклонниками.
Пользователи Сети и преданные фанаты активно оставляют комментарии под публикацией, массово выражая поддержку Ольге и желая ей скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.
- Держись, Олечка!
- Для победителя по жизни нет сложностей, они временные, ты и это пройдешь!
- Сила духа все победит.
- Олечка, ты герой!
Несчастный случай произошел вскоре после возвращения телеведущей в Москву из Доминиканы. Ольга Бузова поскользнулась в душе и сильно рассекла колено, после чего экстренно была доставлена в клинику, где хирурги провели сложную операцию, длившуюся несколько часов.
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