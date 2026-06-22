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Культура и шоу-бизнес

"Ты герой!": Бузова ошарашила фанатов кадрами на костылях после сложной операции

Ольга Бузова в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 22:20 Фото: instagram/buzova86
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, госпитализированная в Боткинскую больницу после серьезной травмы колена, показала подписчикам процесс своей реабилитации. Артистка, перенесшая операцию, опубликовала видео своих первых шагов на костылях, передает Zakon.kz.

Знаменитость поделилась кадрами из больничной палаты, на которых учится заново передвигаться. Певица призналась, что этот опыт дается ей непросто, и выразила надежду, что подобный навык ей больше никогда в жизни не пригодится.

"Пока приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы", – поделилась 22 июня 2026 года артистка со своими поклонниками.

Пользователи Сети и преданные фанаты активно оставляют комментарии под публикацией, массово выражая поддержку Ольге и желая ей скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

  • Держись, Олечка!
  • Для победителя по жизни нет сложностей, они временные, ты и это пройдешь!
  • Сила духа все победит.
  • Олечка, ты герой!

Несчастный случай произошел вскоре после возвращения телеведущей в Москву из Доминиканы. Ольга Бузова поскользнулась в душе и сильно рассекла колено, после чего экстренно была доставлена в клинику, где хирурги провели сложную операцию, длившуюся несколько часов.

Ранее сообщалось, что известный американский музыкант и продюсер Бенни Бланко шокировал поклонников радикальной сменой имиджа. Супруг Селены Гомес появился на популярном шоу с прической, которая вызвала недоумение в социальных сетях.

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Канат Болысбек
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