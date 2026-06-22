"Какой ужас": муж Селены Гомес испугал поклонников своим новым имиджем

Известный американский музыкант и продюсер Бенни Бланко шокировал поклонников радикальной сменой имиджа. 38-летний супруг Селены Гомес появился на популярном шоу с прической, которая вызвала недоумение в социальных сетях, передает Zakon.kz.

На посты фанатов в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail. 38-летний продюсер появился на шоу Goat Talk с новой прической.

Мужчина сделал ирокез, сбрив кудрявые волосы с одной стороны. При этом он никак не прокомментировал неожиданные изменения во внешности.

Однако зрители не оценили внешний вид Бланко, о чем написали в многочисленных комментариях и публикациях в соцсетях:

Можно только пожалеть Селену Гомес.

Какой ужас.

Что с ним происходит?

Выглядит ужасно.

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