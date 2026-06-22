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Культура и шоу-бизнес

"Какой ужас": муж Селены Гомес испугал поклонников своим новым имиджем

Муж Селены Гомес, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 08:26 Фото: Complex / YouTube
Известный американский музыкант и продюсер Бенни Бланко шокировал поклонников радикальной сменой имиджа. 38-летний супруг Селены Гомес появился на популярном шоу с прической, которая вызвала недоумение в социальных сетях, передает Zakon.kz.

На посты фанатов в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail. 38-летний продюсер появился на шоу Goat Talk с новой прической.

Мужчина сделал ирокез, сбрив кудрявые волосы с одной стороны. При этом он никак не прокомментировал неожиданные изменения во внешности.

Однако зрители не оценили внешний вид Бланко, о чем написали в многочисленных комментариях и публикациях в соцсетях:

  • Можно только пожалеть Селену Гомес.
  • Какой ужас.
  • Что с ним происходит?
  • Выглядит ужасно.

Ранее неожиданный пост о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй стал вирусным в Сети.

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Канат Болысбек
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