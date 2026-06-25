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Культура и шоу-бизнес

Песня казахстанского капитана полиции набрала несколько миллионов просмотров на YouTube

Департамент полиции Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 07:44 Фото: Zakon.kz
Песня старшего инспектора Управления по работе с личным составом ДП Жамбылской области Аманжола Рысбекова набрала около 35 млн просмотров на YouTube, сообщает Zakon.kz.

Музыку и слова таразский полицейский пишет сам. Как передает "Хабар", пока он сочинил около 10 песен. Оказалось, что первое образование Аманжол Рысбеков получил по специальности "Эстрадный вокал", а уже после стал юристом и начал службу в органах внутренних дел.

"Уже на протяжении девяти лет капитан полиции не только добросовестно выполняет свои служебные обязанности, но и активно участвует во всех культурных мероприятиях своего департамента", – говорится в репортаже.

Со слов самого полицейского, он часто выступает на сцене.

"Когда люди видят, что я исполняю лирические песни в форме полицейского, это вызывает у них удивление и интерес", – поделился он некоторыми деталями своей творческой деятельности.

Также стало известно, что в Туркестане туристическая полиция оказывает помощь иностранным гостям на пяти языках.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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