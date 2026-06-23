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Происшествия

В Туркестане полиция стала проводником для иностранных туристов

В Туркестане полиция стала проводником для иностранных туристов, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 21:44 Фото: polisia.kz
В Туркестане туристическая полиция ежедневно обеспечивает общественный порядок и оказывает помощь иностранным гостям на пяти языках, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время службу в сакральном городе несут 25 инспекторов. Они работают в две смены – с 08:00 до 24:00 – и контролируют безопасность в районе мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, туристического комплекса "Керуен сарай" и Президентского парка.

Сотрудники туристической полиции свободно владеют казахским, русским, английским, узбекским и китайским языками. В их задачи входит помощь туристам, предотвращение правонарушений, разъяснение законодательства, а также содействие в возврате утерянных документов и вещей. Кроме того, они помогают родителям находить потерявшихся детей.

Одним из примеров службы является деятельность инспектора Асель Кембаевой, которая не только обеспечивает порядок на туристических объектах, но и оказывает правовые консультации и проводит профилактические беседы по безопасности дорожного движения.

Работа туристической полиции направлена не только на поддержание правопорядка, но и на формирование имиджа Казахстана как безопасной и гостеприимной страны, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что отдыхающих унесло в море в Актау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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