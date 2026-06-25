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Культура и шоу-бизнес

"Красивая песня, певица неприятная": публикация Игоря Крутого с Анной Асти вызвала неоднозначную реакцию

певица Анна Асти, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:17 Фото: ВКонтакте/ANNA ASTI
Накануне популярная украинская и российская певица Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба) отметила день рождения. С личным праздником ее поздравил известный российский композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 71-летний маэстро опубликовал архивный фрагмент совместного выступления с именинницей.

"Сегодня свой день рождения отмечает невероятная, яркая и феноменально талантливая Анечка Асти… Дорогая Анечка! От всей души поздравляю тебя с твоим днем! Я желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемого источника вдохновения, гармонии в душе и безграничного семейного счастья. Пусть твой красивый музыкальный путь будет долгим, счастливым и наполненным новыми грандиозными хитами и аншлагами. Счастлив, что наш пока единственный совместный трек "Хочу быть последней женщиной" так полюбился, особенно женской половине", – трогательно обратился Крутой к певице 24 июня 2026 года.

Композитор отметил, что Анна Асти – это "удивительный пример того, как огромный труд, искренность и безусловный талант способны покорить миллионы сердец".

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Яковлевича:

  • "Лучшая! Номер один!"
  • "Красиво, божественно".
  • "Очень люблю эту песню".
  • "Самая красивая песня Анны".
  • "Да, один из лучших композиторов в мире".
  • "Великолепное исполнение! С днем рождения".
  • "Да, я обожаю вашу песню! Напишите еще с Аней песни".
  • "Поздравляю, желаю много улыбок в глазах и много успеха".
  • "С днем рождения, Анечка! Красавица, умница, великолепное исполнение".
  • "С днем рождения! Миллион цветов, два миллиона поздравлений, три миллиона пожеланий, и бесконечной любви зрителей".
  • "Я влюбилась в эту песню, впервые услышав ее на Новой волне 2025 в Казани. Великолепная музыка, слова и исполнение. Спасибо талантливой Ане за чувственное исполнение".
  • "С днем рождения Анну, а песню эту уже давно назвали "Гимном всех женщин". Удивительная песня, наверное, каждая женщина мечтает, чтобы ее назвали "просто женщиной, и единственной!"
  • "С днем рождения! Здоровья, благополучия, творческого вдохновения и успехов во всем! Песню Анна исполняет очень чувственно и красиво. Красивый тембр голоса и тванг у нее здорово получается".
  • "С днем рождения девушку-красавицу, прекрасную певицу, талантливую исполнительницу! "Хочу быть последней женщиной..." – это ода любви, Анна просто превзошла! Спасибо в очередной раз, дорогой Игорь Яковлевич!"

Не обошлось и без негатива:

  • "Совсем не умеет петь".
  • "Красивая песня, певица неприятная".
  • "Она поет голосом Кристины Орбакайте".
  • "При всем уважении... где наша Ирина Аллегрова?"
  • "Слова хороши. Пение не вызывает восторга. Типично".
  • "Без фонограммы слушать невозможно. В студии и Алекса так споет".
  • "Ее талант нужно слушать только на Алисе или Марусе, на концерте невозможно. Не цепляет вживую, не умеет публику держать, нет энергии... Как-то так.... Никаких эмоций от концерта..."

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:17
"Манера "петь из туалета": дуэт Игоря Крутого с 34-летней Аnna Аsti вызвал неоднозначную реакцию

В феврале 2026 года Игорь Крутой и Анна Асти отпраздновали невероятный успех песни "Я хочу быть последней женщиной".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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