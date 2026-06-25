"Красивая песня, певица неприятная": публикация Игоря Крутого с Анной Асти вызвала неоднозначную реакцию

Накануне популярная украинская и российская певица Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба) отметила день рождения. С личным праздником ее поздравил известный российский композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 71-летний маэстро опубликовал архивный фрагмент совместного выступления с именинницей.

"Сегодня свой день рождения отмечает невероятная, яркая и феноменально талантливая Анечка Асти… Дорогая Анечка! От всей души поздравляю тебя с твоим днем! Я желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемого источника вдохновения, гармонии в душе и безграничного семейного счастья. Пусть твой красивый музыкальный путь будет долгим, счастливым и наполненным новыми грандиозными хитами и аншлагами. Счастлив, что наш пока единственный совместный трек "Хочу быть последней женщиной" так полюбился, особенно женской половине", – трогательно обратился Крутой к певице 24 июня 2026 года.

Композитор отметил, что Анна Асти – это "удивительный пример того, как огромный труд, искренность и безусловный талант способны покорить миллионы сердец".

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Яковлевича:

"Лучшая! Номер один!"

"Красиво, божественно".

"Очень люблю эту песню".

"Самая красивая песня Анны".

"Да, один из лучших композиторов в мире".

"Великолепное исполнение! С днем рождения".

"Да, я обожаю вашу песню! Напишите еще с Аней песни".

"Поздравляю, желаю много улыбок в глазах и много успеха".

"С днем рождения, Анечка! Красавица, умница, великолепное исполнение".

"С днем рождения! Миллион цветов, два миллиона поздравлений, три миллиона пожеланий, и бесконечной любви зрителей".

"Я влюбилась в эту песню, впервые услышав ее на Новой волне 2025 в Казани. Великолепная музыка, слова и исполнение. Спасибо талантливой Ане за чувственное исполнение".

"С днем рождения Анну, а песню эту уже давно назвали "Гимном всех женщин". Удивительная песня, наверное, каждая женщина мечтает, чтобы ее назвали "просто женщиной, и единственной!"

"С днем рождения! Здоровья, благополучия, творческого вдохновения и успехов во всем! Песню Анна исполняет очень чувственно и красиво. Красивый тембр голоса и тванг у нее здорово получается".

"С днем рождения девушку-красавицу, прекрасную певицу, талантливую исполнительницу! "Хочу быть последней женщиной..." – это ода любви, Анна просто превзошла! Спасибо в очередной раз, дорогой Игорь Яковлевич!"

Не обошлось и без негатива:

"Совсем не умеет петь".

"Красивая песня, певица неприятная".

"Она поет голосом Кристины Орбакайте".

"При всем уважении... где наша Ирина Аллегрова?"

"Слова хороши. Пение не вызывает восторга. Типично".

"Без фонограммы слушать невозможно. В студии и Алекса так споет".

"Ее талант нужно слушать только на Алисе или Марусе, на концерте невозможно. Не цепляет вживую, не умеет публику держать, нет энергии... Как-то так.... Никаких эмоций от концерта..."

В феврале 2026 года Игорь Крутой и Анна Асти отпраздновали невероятный успех песни "Я хочу быть последней женщиной".