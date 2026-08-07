Погода готовит новые испытания: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 8 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на западе, севере области порывы 15 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. По области днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре, на юге, севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-41 градус. В Атырау днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

Ранее сообщалось, что очень сильная жара ударит по Казахстану в субботу.