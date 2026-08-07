#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
События

Погода готовит новые испытания: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 20:00 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 8 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на западе, севере области порывы 15 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. По области днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре, на юге, севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-41 градус. В Атырау днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

Ранее сообщалось, что очень сильная жара ударит по Казахстану в субботу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
17:15, Сегодня
Опубликовано штормовое предупреждение на 9 августа
штормовое предупреждение
20:03, 22 августа 2025
В Казахстане на субботу объявили штормовое предупреждение
штормовое предупреждение в Казахстане
20:04, 06 августа 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: