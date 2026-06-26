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Культура и шоу-бизнес

Комика Нурлана Сабурова внесли в "черный список" Молдовы

комик Нурлан Сабуров, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 09:19 Фото: wikimedia
Министерство культуры Молдовы опубликовало список артистов из стран СНГ, кого не рекомендуется приглашать в страну для выступлений, сообщает Zakon.kz.

Документ размещен на сайте ведомства. В списке – исполнители Диана Арбенина и ее рок-группа "Ночные снайперы", Леонид Агутин, Баста, группа "Тату", Игорь Николаев, Akmal, Клава Кока, Люся Чеботина, Ирина Круг, Александр Серов, Дмитрий Маликов, Macan, MOT, Гуф, Icegergert, Егор Крид, Моргенштерн, группы "Руки вверх" и "Ленинград", DJ Smash, Олег Винник, Юрий Каспарян.

Также власти Молдовы не рекомендуют проводить концерты комика Нурлана Сабурова,

Список был подготовлен на основе запросов, полученных от учреждений культуры и организаторов мероприятий. В Минкульте заверили, что документ носит рекомендательный характер и будет обновляться, пишет "Эксперт".

Минкульт Молдовы не запрещает организацию культурных мероприятий с участием указанных людей и не ограничивает международное сотрудничество. Цель меры – "предотвращение ситуаций, в которых проведение концертов, спектаклей, фестивалей или других культурно-художественных мероприятий может создавать угрозу безопасности" страны, объяснили в Минкульте.

6 февраля 2026 года стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. 15 июня его жена Диана рассказала о том, что постепенно привыкает к жизни в Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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