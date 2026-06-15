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Культура и шоу-бизнес

Супруга Сабурова показала, как привыкает к жизни в Алматы

Диана Сабурова показала, как привыкает к жизни в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 21:06 Фото: Instagram/saburova_diana
Супруга известного комика Нурлана Сабурова рассказала о том, что постепенно привыкает к жизни в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом Диана опубликовала в Instagram.

"Алматинская вылазка, привыкаю", – подписала видео Сабурова.

Подписчики поддержали ее в комментариях, отметив, что жизнь в Алматы очень насыщенная:

– Как же городу повезло, что у него теперь есть ты.

– Как же вам повезло. Будете ходит на Зеленый базар, кушать казы и готовить бауырсаки, а иногда гулять по Арбату, ходить в театр. А если любите спорт, то на Медео...

– После Москвы Алматы – рай.

– Диана, все, что ни делается, все к лучшему. Надеюсь, адаптация у вас быстро пройдет.

– Будьте счастливы там, где вы есть!

– Ура! Теперь ты еще ближе! Ждем в Астане.

6 февраля 2026 года стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщил ряд российских СМИ и Telegram-каналов. Официальные органы РФ не комментировали запрет на въезд комику, но в соцсетях утверждалось, что ограничения якобы связаны с предполагаемыми нарушениями миграционного и налогового законодательства.

8 февраля Нурлан Сабуров вышел на связь со своими поклонниками и прокомментировал запрет на въезд в Россию. В Instagram-Stories комик заявил, что деталями дела займутся юристы, а также добавил, что "время расставит все на свои места".

Позднее в соцсетях всплыло видео, где Нурлан Сабуров якобы передает 10 мотоциклов эндуро "легиону Вагнера "Истра". В связи с этим некоторые казахстанские активисты призвали проверить 34-летнего комика и привлечь его к ответственности.

11 февраля, комментируя разлетевшееся в соцсетях видео с Нурланом Сабуровым, в Генпрокуратуре РК заявили: "То, что вышло в СМИ, – все требует расследования, изучения". А 16 февраля в КНБ подтвердили проверку в отношении комика.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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