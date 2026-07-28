Молдова столкнулась с дефицитом топлива: власти срочно ищут решение

В Молдове сохраняется нехватка дизельного топлива. По данным правительства страны, к 27 июля запасы солярки отсутствовали на 53 автозаправочных станциях из примерно 600 действующих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsmaker.md со ссылкой на власти, ситуация должна улучшиться в ближайшее время благодаря новым поставкам. За последние сутки в страну прибыли две баржи с около 6 тыс. тонн дизельного топлива, а еще одна поставка такого же объема ожидается 27 июля.

В правительстве отметили, что дополнительные объемы направлены на оперативное сокращение дефицита на отдельных АЗС. При этом текущая ситуация остается значительно менее масштабной, чем во время пика топливного кризиса весной 2026 года, когда дизель отсутствовал на 182 заправках.

Причинами перебоев с поставками власти назвали снижение уровня воды в Дунае и обострение ситуации на Ближнем Востоке. По мнению молдавского правительства, эти факторы нарушили логистические цепочки и осложнили доставку топлива в страну.

Ранее КНБ РК обнародовал данные о вывозе топлива.