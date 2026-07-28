#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.4
539.39
6.07
Мир

Молдова столкнулась с дефицитом топлива: власти срочно ищут решение

Молдова столкнулась с дефицитом топлива: власти срочно ищут решение, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 19:37 Фото: Zakon.kz
В Молдове сохраняется нехватка дизельного топлива. По данным правительства страны, к 27 июля запасы солярки отсутствовали на 53 автозаправочных станциях из примерно 600 действующих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsmaker.md со ссылкой на власти, ситуация должна улучшиться в ближайшее время благодаря новым поставкам. За последние сутки в страну прибыли две баржи с около 6 тыс. тонн дизельного топлива, а еще одна поставка такого же объема ожидается 27 июля.

В правительстве отметили, что дополнительные объемы направлены на оперативное сокращение дефицита на отдельных АЗС. При этом текущая ситуация остается значительно менее масштабной, чем во время пика топливного кризиса весной 2026 года, когда дизель отсутствовал на 182 заправках.

Причинами перебоев с поставками власти назвали снижение уровня воды в Дунае и обострение ситуации на Ближнем Востоке. По мнению молдавского правительства, эти факторы нарушили логистические цепочки и осложнили доставку топлива в страну.

Ранее КНБ РК обнародовал данные о вывозе топлива.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
14:54, 27 августа 2024
Может ли взрыв на НПЗ в Омске привести к дефициту топлива в Казахстане
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
00:10, 19 июля 2025
В Костанайской области полицейские пресекли хищение дизельного топлива
пожар в Атырауской области
18:11, 04 ноября 2025
Заправленный топливом бензовоз вспыхнул в Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
19:34, Сегодня
Али Алмас проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе
Фото: UWW
19:03, Сегодня
Казахстанский борец Толеугали проведёт утешительную схватку на ЧМ-2026
Фото: UWW
18:51, Сегодня
Борец из Казахстана Аскар выбыл из борьбы за медаль ЧМ-2026 в Баку
Фото: UWW
18:37, Сегодня
Казахстанский борец Жанажол сохранил шансы на медаль чемпионата мира в Баку
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: