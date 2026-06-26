Баян Алагузова растрогала подписчиков снимками подросшей дочери

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова вместе с мужем, Турсеном Алагузовым, сейчас находится на отдыхе за границей. Компанию в поездке им составили их маленькие дочери, сообщает Zakon.kz.

Продюсер разместила на своей странице в Instagram фото одной из младших дочерей.

Маленькая Алма предстала перед подписчиками мамы в модных нарядах, гуляющая по набережной. На одном из снимков девочка запечатлена с отцом.

В описании фотоснимка Баян была лаконична, оставив два эмодзи в виде яблока и сердца.

Подписчики бурно отреагировали на эту публикацию:

Балапанчик!

Улыбка очень красивая и притягательная.

Алмуша красавица!

Красавица мамина и папина.

Алмушка – копия папы.

Ранее мы писали о том, как семья Баян Алагузовой покоряет Грузию этим летом.