#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова растрогала подписчиков снимками подросшей дочери

Казахстанская продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:03 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова вместе с мужем, Турсеном Алагузовым, сейчас находится на отдыхе за границей. Компанию в поездке им составили их маленькие дочери, сообщает Zakon.kz.

Продюсер разместила на своей странице в Instagram фото одной из младших дочерей.

Маленькая Алма предстала перед подписчиками мамы в модных нарядах, гуляющая по набережной. На одном из снимков девочка запечатлена с отцом.

В описании фотоснимка Баян была лаконична, оставив два эмодзи в виде яблока и сердца.

Подписчики бурно отреагировали на эту публикацию:

  • Балапанчик!
  • Улыбка очень красивая и притягательная.
  • Алмуша красавица!
  • Красавица мамина и папина.
  • Алмушка – копия папы.

Ранее мы писали о том, как семья Баян Алагузовой покоряет Грузию этим летом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова показала новые снимки маленьких дочерей
07:37, 17 февраля 2025
Баян Алагузова показала новые снимки маленьких дочерей
Знаменитости и дети
06:20, 19 марта 2026
Баян Алагузова показала первый макияж младшей дочери
Семья Баян Алагузовой
03:30, 20 августа 2025
Видео дочерей Баян Алагузовой вызвало обсуждения в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Фото: БК &quot;Туров&quot;
18:17, Сегодня
Миодраг Райкович стал главным тренером баскетбольной "Астаны"
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
17:49, Сегодня
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
17:44, Сегодня
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: