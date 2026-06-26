Баян Алагузова растрогала подписчиков снимками подросшей дочери
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова вместе с мужем, Турсеном Алагузовым, сейчас находится на отдыхе за границей. Компанию в поездке им составили их маленькие дочери, сообщает Zakon.kz.
Продюсер разместила на своей странице в Instagram фото одной из младших дочерей.
Маленькая Алма предстала перед подписчиками мамы в модных нарядах, гуляющая по набережной. На одном из снимков девочка запечатлена с отцом.
В описании фотоснимка Баян была лаконична, оставив два эмодзи в виде яблока и сердца.
Подписчики бурно отреагировали на эту публикацию:
- Балапанчик!
- Улыбка очень красивая и притягательная.
- Алмуша красавица!
- Красавица мамина и папина.
- Алмушка – копия папы.
Ранее мы писали о том, как семья Баян Алагузовой покоряет Грузию этим летом.
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