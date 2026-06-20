Семья Баян Алагузовой показала, как покоряет Грузию этим летом

Дочери казахстанской продюсера и актрисы Баян Алагузовой разместили в соцсетях фото из отпуска в Грузии. Айару Бакытбек активно делится яркими впечатлениями в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Айсауле и Айару полетели на отдых в Тбилиси, где теперь изучают его главные достопримечательности.

Другие посты в соцсетях дочери продюсера разбавили колоритные изображения архитектуры в скромной, но элегантной одежде.

Ранее сама Баян Алагузова произвела впечатление снимком с мировой супермоделью.