Семья Баян Алагузовой показала, как покоряет Грузию этим летом
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Дочери казахстанской продюсера и актрисы Баян Алагузовой разместили в соцсетях фото из отпуска в Грузии. Айару Бакытбек активно делится яркими впечатлениями в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.
Айсауле и Айару полетели на отдых в Тбилиси, где теперь изучают его главные достопримечательности.
Другие посты в соцсетях дочери продюсера разбавили колоритные изображения архитектуры в скромной, но элегантной одежде.
Ранее сама Баян Алагузова произвела впечатление снимком с мировой супермоделью.
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