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Культура и шоу-бизнес

Семья Баян Алагузовой показала, как покоряет Грузию этим летом

Казахстанская продюсер, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 06:58 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Дочери казахстанской продюсера и актрисы Баян Алагузовой разместили в соцсетях фото из отпуска в Грузии. Айару Бакытбек активно делится яркими впечатлениями в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Айсауле и Айару полетели на отдых в Тбилиси, где теперь изучают его главные достопримечательности.

Другие посты в соцсетях дочери продюсера разбавили колоритные изображения архитектуры в скромной, но элегантной одежде.

Ранее сама Баян Алагузова произвела впечатление снимком с мировой супермоделью.

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Аксинья Титова
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