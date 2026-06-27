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Культура и шоу-бизнес

Женщина, изменившая историю Бонда, сделала неожиданное заявление

Женщина, изменившая историю Бонда, сделала неожиданное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 00:22 Фото: magnific.com
Бывший кастинг-директор фильмов о Джеймсе Бонде Дебби Макуильямс заявила, что не считает главных фаворитов подходящими кандидатами на роль нового агента 007, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, актер, который воплотит знаменитого шпиона на экране, должен быть малоизвестным и сохранять ореол загадочности.

Макуильямс, занимавшаяся подбором актеров для "бондианы" на протяжении 40 лет, рассказала Independent, что не хотела бы видеть в роли Бонда Каллума Тернера, Харриса Дикинсона или Джейкоба Элорди, которых СМИ называют основными претендентами. Она убеждена, что зрители уже слишком много знают об этих актерах, тогда как образ секретного агента требует максимальной таинственности.

По словам специалиста, именно поэтому ранее на роль Бонда были выбраны Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг – на момент утверждения они не были звездами первой величины. Макуильямс напомнила, что кандидатура Крейга в свое время также вызвала волну критики, однако позже он стал одним из самых успешных исполнителей роли агента 007.

Кастинг-директор также раскритиковала идею общественного обсуждения кандидатов на роль Бонда. Она считает, что подобные решения не должны приниматься под влиянием популярности актеров или мнения поклонников. По ее словам, лучшим выбором станет человек, который станет для зрителей неожиданностью.

Сейчас, спустя пять лет после выхода фильма "Не время умирать" и ухода Дэниела Крейга из франшизы, создатели "бондианы" приступили к новому этапу кастинга. Второй раунд прослушиваний, по данным СМИ, запланирован на август.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала топ-5 фильмов для летнего настроения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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