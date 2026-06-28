Лучшие сериалы 2026 года: какие проекты получили самые высокие оценки критиков
По информации газеты Les Echos, одним из главных фаворитов стала "Заветы" – продолжение сериала "Рассказ служанки", получившее высокие оценки за актерский состав и визуальный стиль.
В число лучших также вошли фэнтези "Рыцарь Семи Королевств", медицинская драма "Больница Питт", психологические проекты "Получеловек" и "Этти", а также финальный сезон "Медведь", который критики назвали достойным завершением истории.
Кроме того, в список попали испанский сериал "Селеста", сочетающий элементы триллера и комедии, фантастическая драма "Звездный городок", посвященная альтернативной истории советской космической программы, мистический проект "Бухта вдов", а также новинки "Привилегии" и "У Марго проблемы с деньгами", ставшие приятным открытием для зрителей.
Авторы рейтинга отмечают, что, несмотря на отсутствие большого количества безоговорочных хитов в первой половине года, 2026-й уже подарил зрителям немало качественных и разнообразных сериалов.
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