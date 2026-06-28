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Культура и шоу-бизнес

Лучшие сериалы 2026 года: какие проекты получили самые высокие оценки критиков

Лучшие сериалы года: какие проекты получили самые высокие оценки критиков, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 00:20 Фото: pixabay
Зарубежные критики составили список самых ярких сериалов первой половины 2026 года. В подборку вошли как долгожданные продолжения популярных проектов, так и новые телевизионные премьеры, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Les Echos, одним из главных фаворитов стала "Заветы" – продолжение сериала "Рассказ служанки", получившее высокие оценки за актерский состав и визуальный стиль.

В число лучших также вошли фэнтези "Рыцарь Семи Королевств", медицинская драма "Больница Питт", психологические проекты "Получеловек" и "Этти", а также финальный сезон "Медведь", который критики назвали достойным завершением истории.

Кроме того, в список попали испанский сериал "Селеста", сочетающий элементы триллера и комедии, фантастическая драма "Звездный городок", посвященная альтернативной истории советской космической программы, мистический проект "Бухта вдов", а также новинки "Привилегии" и "У Марго проблемы с деньгами", ставшие приятным открытием для зрителей.

Авторы рейтинга отмечают, что, несмотря на отсутствие большого количества безоговорочных хитов в первой половине года, 2026-й уже подарил зрителям немало качественных и разнообразных сериалов.

Ранее были названы 10 фантастических сериалов с самыми шокирующими поворотами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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