Что посмотреть: 10 фантастических сериалов с самыми шокирующими поворотами
В подборку вошли как современные хиты, так и признанная телевизионная классика.
На первом месте – "Тьма". Немецкий сериал от Netflix назвали настоящим эталоном историй о путешествиях во времени. Из-за сложной структуры повествования зрителям порой приходится вести записи, а ключевые открытия полностью меняют представление о мире сериала и его героях.
Второе место – "Остаться в живых": он задал моду на сериалы, строящиеся вокруг множества тайн, постепенно раскрывающихся по ходу сюжета.
В тройке лидеров – "Черное зеркало". Collider назвал антологию современным наследником "Сумеречной зоны", отметив, что каждая история превращает тревоги, связанные с технологиями, в драму с шокирующей развязкой.
Полный рейтинг выглядит так:
- "Тьма" (Dark, 2017-2020).
- "Остаться в живых" (Lost, 2004-2010).
- "Черное зеркало" (Black Mirror, с 2011-го).
- "Разделение" (Severance, с 2022-го).
- "Заключенный" (The Prisoner, 1967-1968).
- "12 обезьян" (12 Monkeys, 2015-2018).
- "В поле зрения" (Person of Interest, 2011-2016).
- "ОА" (The OA, 2016-2019).
- "Грань" (Fringe, 2008-2013).
- "Сумеречная зона" (The Twilight Zone, 1959-1964).
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