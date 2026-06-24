Что посмотреть: 10 фантастических сериалов с самыми шокирующими поворотами

Издание Collider составило рейтинг из 10 научно-фантастических сериалов, которые, по мнению редакции, больше других впечатляют зрителей неожиданными сюжетными поворотами, сообщает Zakon.kz.

В подборку вошли как современные хиты, так и признанная телевизионная классика.

На первом месте – "Тьма". Немецкий сериал от Netflix назвали настоящим эталоном историй о путешествиях во времени. Из-за сложной структуры повествования зрителям порой приходится вести записи, а ключевые открытия полностью меняют представление о мире сериала и его героях.

Второе место – "Остаться в живых": он задал моду на сериалы, строящиеся вокруг множества тайн, постепенно раскрывающихся по ходу сюжета.

В тройке лидеров – "Черное зеркало". Collider назвал антологию современным наследником "Сумеречной зоны", отметив, что каждая история превращает тревоги, связанные с технологиями, в драму с шокирующей развязкой.

Полный рейтинг выглядит так:

"Тьма" (Dark, 2017-2020). "Остаться в живых" (Lost, 2004-2010). "Черное зеркало" (Black Mirror, с 2011-го). "Разделение" (Severance, с 2022-го). "Заключенный" (The Prisoner, 1967-1968). "12 обезьян" (12 Monkeys, 2015-2018). "В поле зрения" (Person of Interest, 2011-2016). "ОА" (The OA, 2016-2019). "Грань" (Fringe, 2008-2013). "Сумеречная зона" (The Twilight Zone, 1959-1964).

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