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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас "разнес" сцену в Кыргызстане

Казахстанский певец, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 22:59 Фото: Instagram/kair_n
27 июня казахстанский певец Кайрат Нуртас выступил на музыкальном фестивале, который прошел в гольф-клубе "Кленовый лист" в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсетях певец разместил кадры с выступления. На сцене он исполнил популярные треки вместе с группой "Ирина Кайратовна".

В комментариях под публикацией фанаты описали свои впечатления и поблагодарили артиста за потрясающий концерт:

  • Мы вчера были здесь. Кайреке, ты супер! Концерт супер был.
  • Теперь я хочу на сольный концерт. Было просто супер.
  • Мы ждем вас в Москве!
  • Легенда!

Ранее стало известно, что Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту.

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Аксинья Титова
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