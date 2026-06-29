Кайрат Нуртас "разнес" сцену в Кыргызстане
Фото: Instagram/kair_n
27 июня казахстанский певец Кайрат Нуртас выступил на музыкальном фестивале, который прошел в гольф-клубе "Кленовый лист" в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.
На своей странице в соцсетях певец разместил кадры с выступления. На сцене он исполнил популярные треки вместе с группой "Ирина Кайратовна".
В комментариях под публикацией фанаты описали свои впечатления и поблагодарили артиста за потрясающий концерт:
- Мы вчера были здесь. Кайреке, ты супер! Концерт супер был.
- Теперь я хочу на сольный концерт. Было просто супер.
- Мы ждем вас в Москве!
- Легенда!
Ранее стало известно, что Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту.
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