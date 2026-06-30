#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген впервые рассказал, как создавал самую личную песню для сестры

Кудайберген, сестра, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:37 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Летом 2025 года младшая сестра Димаша Кудайбергена, Раушан, вышла замуж за актера и певца Ермахана Аймахана. В честь этого события артист вместе со своим братом Мансуром исполнили специально написанную песню "Қарлығашым ұя салғанда", сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 30 июня 2026 года, всемирно известный музыкант рассказал, как создавал это трогательное произведение.

По его словам, некоторые песни рождаются годами, а некоторые словно сами льются из сердца и появляются за считанные мгновения.

"Эта композиция стала именно такой. Один из самых редких моментов в моей жизни – мелодия этой песни появилась всего за один час. Наверное, она давно жила в моем сердце и просто ждала своего времени".Димаш Кудайберген

Также, как оказалось, часть мелодии дополнил Мансур.

"Он тоже очень хотел написать песню для своей родной сестры. Поэтому в этом произведении соединились наши искренние чувства и любовь к самым близким людям – нашим сестрам. Текст песни я решил написать сам. Потому что понимал: никто не сможет передать мою любовь к родной сестренке и мои чувства лучше, чем я сам. Каждое слово должно было идти от сердца".Димаш Кудайберген

На написание текста ушло несколько дней.

"И дело было вовсе не в отсутствии вдохновения. Наоборот, каждое слово, которое приходило мне в голову, казалось слишком слабым и недостаточным по сравнению с тем, что я чувствую. Мне казалось, что никакие слова, никакие поэтические строки не способны в полной мере выразить мою безграничную любовь, благодарность и особую нежность к моей Раушан. Если эта песня смогла передать хотя бы малую часть того, что живет в моем сердце, значит, она была написана не напрасно".Димаш Кудайберген

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:37
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе

Немного ранее заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева поделилась приятной новостью о младшем сыне – Мансуре. Как оказалось, брат Кудайбергена окончил колледж при Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Димаш и Раушан Кудайберген, свадьба, песня, слезы
15:54, 02 августа 2025
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе
Раушан Кудайберген и ее супруг, семья
17:53, 28 апреля 2026
Димаш Кудайберген не смог промолчать после премьеры зятя
Димаш Кудайберген, свадьба, сестра
01:52, 04 августа 2025
Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фазлиддин Эркинбоев
15:31, Сегодня
Узбекистан заявил топ-состав на чемпионат Азии-2026 по боксу среди молодёжи
Кирилл Герасименко
15:19, Сегодня
Теннисисты Казахстана завершили выступление на престижном турнире в США
Бахыт Сарсекбаев второй год подряд будет руководить сборной на чемпионате Азии среди молодёжи
15:11, Сегодня
"Гордость Узбекистана": как представлял узбекский бокс герой Казахстана Бахыт Сарсекбаев
Реакция в Казахстане: вылет Германии и Нидерландов с ЧМ - трагедия для мирового футбола
14:50, Сегодня
"Большая трагедия": тренер Глазунов оценил сенсационный вылет Германии и Нидерланды с ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: