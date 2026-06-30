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Культура и шоу-бизнес

"Мы все очень рады": мама Димаша Кудайбергена сообщила о важном событии в семье

Мансур Кудайберген, артист, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:27 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева поделилась приятной новостью о младшем сыне – Мансуре. Как оказалось, брат всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена окончил колледж при Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с церемонии вручения диплома мама музыкантов разместила на странице в Instagram 30 июня 2026 года.

"Мой дорогой Мансур! Ты окончил колледж. Мы все очень этому рады. Поздравляем тебя, родной! Желаем тебе стать настоящим мастером своего дела! До этого дня ты был рядом с братом, выступал на мировых сценах, проходил замечательные мастер-классы, работал с выдающимися музыкантами – и впереди тебя ждет еще много таких возможностей".Светлана Айтбаева

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После слов Токаева университету в Астане присвоили имя Куляш Байсеитовой

Также она отметила, что Мансур уже создал свои первые произведения, освоил несколько музыкальных инструментов.

"Огромная заслуга в этом принадлежит твоим наставникам, которые воспитывали тебя и делились своими знаниями. Будь счастлив, а самое главное – живи долгой, здоровой и достойной жизнью, мой дорогой!"Светлана Айтбаева

Под публикацией среди многочисленных комментариев с поздравлениями отметился и сам Мансур. Он кратко написал: "Спасибо большое!"

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Родители Димаша Кудайбергена записали видеообращение для казахстанцев и фанатов сына

Что касается самого Димаша Кудайбергена, то 17 июня он предложил фанатам побороться за роль в его новом клипе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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