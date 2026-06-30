"Мы все очень рады": мама Димаша Кудайбергена сообщила о важном событии в семье

Заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева поделилась приятной новостью о младшем сыне – Мансуре. Как оказалось, брат всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена окончил колледж при Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с церемонии вручения диплома мама музыкантов разместила на странице в Instagram 30 июня 2026 года.

"Мой дорогой Мансур! Ты окончил колледж. Мы все очень этому рады. Поздравляем тебя, родной! Желаем тебе стать настоящим мастером своего дела! До этого дня ты был рядом с братом, выступал на мировых сценах, проходил замечательные мастер-классы, работал с выдающимися музыкантами – и впереди тебя ждет еще много таких возможностей". Светлана Айтбаева

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Также она отметила, что Мансур уже создал свои первые произведения, освоил несколько музыкальных инструментов.

"Огромная заслуга в этом принадлежит твоим наставникам, которые воспитывали тебя и делились своими знаниями. Будь счастлив, а самое главное – живи долгой, здоровой и достойной жизнью, мой дорогой!" Светлана Айтбаева

Под публикацией среди многочисленных комментариев с поздравлениями отметился и сам Мансур. Он кратко написал: "Спасибо большое!"

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Что касается самого Димаша Кудайбергена, то 17 июня он предложил фанатам побороться за роль в его новом клипе.