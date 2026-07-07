Стали известны самые дорогостоящие блогеры в мире
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5 июля журнал Forbes выпустил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, инфлюенсеров и создателей контента, сообщает Zakon.kz.
По данным издания, самым высокооплачиваемым с доходом в 300 млн долларов за год вновь стал 28-летний MrBeast.
На втором месте – основатель видеопродакшн-компании, которая создает короткие видеоролики по сценарию, распространяемые на YouTube Дхар Манн. У него 65 млн долларов. На третьем – ведущий подкаста "The Diary of a CEO" Стивен Бартлетт с годовым доходом 52 млн долларов.
Конечно, это доходы не только от прямой рекламы. Блогеры такого масштаба строят бизнес за пределами соцсетей. Они запускают стриминги и реалити-шоу, создают подкасты и выпускают свои товары.
Ранее стало известно, что Шри-Ланка официально запустила визу для цифровых кочевников.
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