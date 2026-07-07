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Культура и шоу-бизнес

Стали известны самые дорогостоящие блогеры в мире

Блогеры-миллионеры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 03:38 Фото: pixabay
5 июля журнал Forbes выпустил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, инфлюенсеров и создателей контента, сообщает Zakon.kz.

По данным издания, самым высокооплачиваемым с доходом в 300 млн долларов за год вновь стал 28-летний MrBeast.

Блогеры-миллионеры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 03:38

Фото: Facebook/mrbeast

На втором месте – основатель видеопродакшн-компании, которая создает короткие видеоролики по сценарию, распространяемые на YouTube Дхар Манн. У него 65 млн долларов. На третьем – ведущий подкаста "The Diary of a CEO" Стивен Бартлетт с годовым доходом 52 млн долларов.

Конечно, это доходы не только от прямой рекламы. Блогеры такого масштаба строят бизнес за пределами соцсетей. Они запускают стриминги и реалити-шоу, создают подкасты и выпускают свои товары.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка официально запустила визу для цифровых кочевников.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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