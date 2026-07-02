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Культура и шоу-бизнес

Лионель Месси полетал над Нью-Йорком для фильма "Человек-паук"

Человек-паук: Совершенно новый день, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 08:35 Фото: YouTube/Sony Entertainment
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси снялся в новом рекламном ролике фильма "Человек-паук: Новый день", сообщает Zakon.kz.

Фильм приурочен к проходящему сейчас чемпионату мира по футболу. По сюжету аргентинский футболист заходит в кофейню в поисках Человека-паука, но находит там Питера Паркера. Узнав Месси, Паркер спешно покидает заведение и возвращается уже в супергеройском костюме.

К своим ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В фильм заглянут супергерои киновселенной Marvel: Халк, Каратель и героиня Сэди Синк, однако ее роль создатели пока держат в секрете.

"Лео полетал со Спайди на паутине над Нью-Йорком, но так и не смог выдавить ни слова по-английски", – отметили фанаты футболиста.

Премьера фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" состоится 31 июля.

В честь другой знаменитости – певицы Майли Сайрус 1 июля выпустили куклу Барби.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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