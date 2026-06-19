Аргентинскую телеведущую уволили из-за фейка о смерти отца Лионеля Месси

Популярная журналистка Флоренсия Пенья уволена с аргентинского телевидения после ее сообщения о смерти Хорхе Месси, отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Спустя время выяснилось, что эта информация – фейк, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Infobae, в ходе эфира стримингового сервиса Luzu TV ведущая заявила:

"Не хочу вас расстраивать, но отец Месси только что умер, во время чемпионата мира".

Спустя время она снова выступила, но уже с речью, что эта информация – фейк.

Руководство аргентинского телеканала незамедлительно приняло решение и уволило всех виновных, включая Флоренсию Пенью.

В свою очередь семья футболиста подтвердила проблемы со здоровьем у отца игрока, но сразу отметила, что его состояние улучшается.

"Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Выражаем недовольство отсутствием уважения к частному делу". Заявление семьи Лионеля Месси

К этому часу журналистка публично принесла свои извинения за случившийся инцидент.

"Никогда не хотела никого ранить, не гонюсь за сенсациями, не умею делать громкие новости и никогда этим не занималась. Мне показалось, что эта информация уже стала публичной и все об этом говорят. Именно поэтому я упомянула это в эфире. Я действительно думала, что новость уже известна всем. Отправила сообщение маме Лео, чтобы она услышала от меня лично, как сильно я сожалею о случившемся. Не могу вернуть время назад, очень жаль, что это произошло". Флоренсия Пенья

История о состоянии здоровья Хорхе Месси стала известна мировой общественности накануне, после того как выяснились истинные подробности эмоционального поведения самого форварда в стартовом матче ЧМ-2026 с Алжиром.