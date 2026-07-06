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Культура и шоу-бизнес

Меладзе может вернуться в Россию спустя несколько лет – что известно

Константин Меладзе, композитор, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 10:58 Фото: Instagram/meladzemusic
63-летний музыкальный продюсер Константин Меладзе ведет переговоры о возможном возвращении в Россию, чтобы заняться контролем над своими бизнес-проектами, сообщает Zakon.kz.

Якобы, как говорится в публикации Telegram-канала Мash, для этого композитор ранее получил гражданство Грузии (до этого у него было украинское гражданство).

Также отмечено, что возвращение артиста обсуждается на фоне его интереса к управлению активами, которые продолжают приносить доход на российском рынке. Одним из ключевых направлений остается музыкальный лейбл, занимающийся управлением авторскими правами и продюсированием исполнителей. По итогам 2025 года его прибыль превысила 100 миллионов рублей (почти 700 млн тенге).

Кроме того, рассматривается запуск новых проектов и сотрудничество с артистами.

При этом, по имеющимся данным, участие в их продвижении планируется без публичной огласки. Сейчас продюсер проживает за пределами России, сосредоточившись на международных проектах и решении личных юридических вопросов.

Немного ранее муж-итальянец Сати Казановой рассказал, на что пошел ради брака с известной певицей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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