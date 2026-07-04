Муж-итальянец Сати Казановой рассказал, на что пошел ради брака с певицей
Фото: Instagram/satikazanova
Супруг Сати Казановой Стефано Тиоццо в интервью откровенно рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после создания семьи, сообщает Zakon.kz.
Так, по его словам, ради союза с артисткой пришлось кардинально поменять привычный уклад жизни. Более того, итальянец даже бросил стабильную работу, стремясь к Сати, которую едва знал.
"Приехал в страну, на языке которой я ни одного слова не знал. Меня сразу отправили в прямой эфир без переводчика. У меня есть право быть немного в шоке?" – цитирует мужа звезды портал Super.ru
Казанова вышла замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, в 2017 году.
В 2024-м она родила долгожданную дочь, впервые став мамой.
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