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Культура и шоу-бизнес

Муж-итальянец Сати Казановой рассказал, на что пошел ради брака с певицей

Сати Казанова, муж, отношения, певица, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 12:13 Фото: Instagram/satikazanova
Супруг Сати Казановой Стефано Тиоццо в интервью откровенно рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после создания семьи, сообщает Zakon.kz.

Так, по его словам, ради союза с артисткой пришлось кардинально поменять привычный уклад жизни. Более того, итальянец даже бросил стабильную работу, стремясь к Сати, которую едва знал.

"Приехал в страну, на языке которой я ни одного слова не знал. Меня сразу отправили в прямой эфир без переводчика. У меня есть право быть немного в шоке?" – цитирует мужа звезды портал Super.ru

Казанова вышла замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, в 2017 году.

В 2024-м она родила долгожданную дочь, впервые став мамой.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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