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Культура и шоу-бизнес

"До слез": Константин Меладзе и Альбина Джанабаева обратились к Валерию Меладзе в день его 61-летия

композитор Константин Меладзе, певица Альбина Джанабаева, певец Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:33 Фото: Instagram/meladzemusic, Instagram/albinadzhanabaeva
Сегодня, 23 июня 2026 года, известный российский певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе отмечает день рождения. С 61-летием народного артиста РФ поздравили брат Константин Меладзе и супруга Альбина Джанабаева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие посты появились в Instagram. Так, Константин Меладзе опубликовал совместные фотографии с именинником.

"С днем рождения, дорогой Валера!" – трогательно обратился к брату 63-летний композитор, сопроводив свою запись смайликом в виде алого сердца.

А экс-солистка группы "ВИА Гра" в честь дня рождения мужа поделилась с аудиторией приятной новостью – премьерой совместного клипа.

"Сегодня премьера нашего совместного видео. И конечно же, с днем рождения, любимый", – написала Альбина Джанабаева.

В клипе можно увидеть семейные кадры Меладзе и Джанабаевой с детьми, а также фрагменты с концертов.

В комментариях к публикациям к поздравлениям присоединились и поклонники. Они поблагодарили братьев Меладзе за песни и пожелали имениннику счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Также подписчики восхитились редкими кадрами, увиденными в клипе Валерия и Альбины. Некоторых они довели до слез:

  • "До слез, люблю вас".
  • "Молодец, Алиночка".
  • "Красивая пара. С днем рождения".
  • "Самое сильное признание в любви".
  • "Где ты есть – там мой дом. Как это точно".
  • "Как вы подходите друг другу! Как единое целое".
  • "Какая замечательная песня, слова. С днем рождения!"
  • "Поздравляем любимого певца! Спасибо за поддержку!"
  • "С днем рождения, самый лучший, классный и любимый Валерий Меладзе".
  • "Спасибо за песни, тексты и исполнение. В самые темные времена – как луч света".
  • "С днем рождения, дорогой Валера! Крепкого здоровья, нескончаемого вдохновения и всех благ!"
  • "С днем рождения! Пусть все мечты сбываются, здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего".
  • "С днем рождения! Кавказского долголетия! Новых творческих идей и полных залов, как всегда! Любим!"
  • "Эта песня станет нашим гимном с мужем, мы с ним скитаемся по странам, но дом там, где он и наши дети".
  • "С днем рождения, Валерий Меладзе! Пусть все мечты сбываются! Вы с Альбиночкой прелесть, красавчик! Счастья крепкого".
  • "С днем рождения, Валерий Шотаевич! Вы – один из моих крашей с 1997 года! Новых песен, крепкого здоровья, всех благ!"
  • "Обожаю ваши песни и то, какие вы крутые братья! Ваше отношение друг к другу – настоящий пример того, что значит "брат за брата".
  • "С днем рождения вас, дорогой наш Валерий Меладзе. Очень вас любим и ждем. Счастья, здоровья, долгих лет процветания, любви".
  • "С днем рождения! Спасибо вам обоим, дорогие братья Меладзе, за ваше творчество, за то, что вы с братом несете в мир дар творца".
  • "Валерий, спасибо за музыку, которая остается в сердце на долгие годы! Здоровья, вдохновения и новых прекрасных песен. Вы – настоящий артист и легенда!"
  • "Боже как же это нежно, какой клип, какая песня, просто мурашки! Какая же вы красивая и гармоничная пара, как же вы подходите друг другу! Спасибо большое за песню и клип".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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