2200-летний лагерь греческих воинов нашли под обычным холмом в Узбекистане
Интересно, но ранее ученые считали, что на этом месте находилось лишь небольшое поселение.
Памятник был обнаружен еще в 2017 году. Первые раскопки показали, что он относится к эллинистическому периоду, однако его назначение долгое время оставалось неясным. Внешних признаков того, что здесь мог располагаться военный лагерь, практически не было.
Позже, как сказано в публикации издания РБК Life, которое ссылается на портал Arkeonews, исследователи провели дополнительное обследование с помощью магнитометров и георадаров.
Это позволило обнаружить границы лагеря и окружающий его ров длиной почти 400 метров. Он охватывал территорию площадью около 1,2 гектара.
Во время раскопок археологи подтвердили существование рва шириной от 4 до 7 метров и глубиной до одного метра. На его внутренней стороне также были найдены ямы от деревянных столбов, на которых, предположительно, располагался частокол.
На территории лагеря ученые также обнаружили многочисленные хумы – крупные керамические сосуды, вкопанные в землю. По мнению специалистов, они использовались для хранения запасов воды.
Radar Reveals 2,000-Year-Old Greek Military Camp Hidden in Uzbekistan https://t.co/xQdjkAqGOH pic.twitter.com/VKUGc8gTut— Greek City Times (@greekcitytimes) July 5, 2026
Возраст памятника удалось установить благодаря найденным керамике, металлическим предметам и особенно монетам.
Среди них оказались монеты времен греко-бактрийских правителей Диодота II, Евтидема I и Деметрия I. Эти находки свидетельствуют, что лагерь существовал во II веке до нашей эры и продолжал использоваться в I веке до нашей эры.
Кроме того, на окраине памятника археологи обнаружили около 90 овальных ям, расположенных двумя группами. Ученые предполагают, что они служили захоронениями. Часть погребений относится к более позднему периоду – с I века до нашей эры по I век нашей эры. Некоторые могилы были устроены прямо на территории бывшего лагеря, что может говорить о том, что после запустения это место использовали как кладбище.
Немного ранее стало известно, что в пустыне Египта нашли старый византийский город и могилы с золотыми пластинами во рту умерших.