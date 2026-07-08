2200-летний лагерь греческих воинов нашли под обычным холмом в Узбекистане

Археологи после редких находок пришли к выводу, что памятник Искандар Тепа в Сурхандарьинской области Узбекистана представляет собой греческий военный лагерь возрастом около 2200 лет, сообщает Zakon.kz.

Интересно, но ранее ученые считали, что на этом месте находилось лишь небольшое поселение.

Памятник был обнаружен еще в 2017 году. Первые раскопки показали, что он относится к эллинистическому периоду, однако его назначение долгое время оставалось неясным. Внешних признаков того, что здесь мог располагаться военный лагерь, практически не было.

Позже, как сказано в публикации издания РБК Life, которое ссылается на портал Arkeonews, исследователи провели дополнительное обследование с помощью магнитометров и георадаров.

Это позволило обнаружить границы лагеря и окружающий его ров длиной почти 400 метров. Он охватывал территорию площадью около 1,2 гектара.

Во время раскопок археологи подтвердили существование рва шириной от 4 до 7 метров и глубиной до одного метра. На его внутренней стороне также были найдены ямы от деревянных столбов, на которых, предположительно, располагался частокол.

На территории лагеря ученые также обнаружили многочисленные хумы – крупные керамические сосуды, вкопанные в землю. По мнению специалистов, они использовались для хранения запасов воды.

Radar Reveals 2,000-Year-Old Greek Military Camp Hidden in Uzbekistan https://t.co/xQdjkAqGOH pic.twitter.com/VKUGc8gTut — Greek City Times (@greekcitytimes) July 5, 2026

Возраст памятника удалось установить благодаря найденным керамике, металлическим предметам и особенно монетам.

Среди них оказались монеты времен греко-бактрийских правителей Диодота II, Евтидема I и Деметрия I. Эти находки свидетельствуют, что лагерь существовал во II веке до нашей эры и продолжал использоваться в I веке до нашей эры.

Кроме того, на окраине памятника археологи обнаружили около 90 овальных ям, расположенных двумя группами. Ученые предполагают, что они служили захоронениями. Часть погребений относится к более позднему периоду – с I века до нашей эры по I век нашей эры. Некоторые могилы были устроены прямо на территории бывшего лагеря, что может говорить о том, что после запустения это место использовали как кладбище.

Немного ранее стало известно, что в пустыне Египта нашли старый византийский город и могилы с золотыми пластинами во рту умерших.