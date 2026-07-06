В пустыне Египта нашли старый византийский город и могилы с золотыми пластинами во рту умерших

В оазисе Дахла на западе Египта археологи обнаружили хорошо сохранившийся жилой город византийской эпохи, возраст которого составляет около 1,7 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Во время раскопок также были найдены артефакты, дающие редкое представление о повседневной жизни, хозяйстве и экономике византийского поселения. Об этом пишет The Guardian.

Фото: theguardian

Одновременно археологи рассказали о второй крупной находке. Это 18 древних гробниц в районе Марина-эль-Аламейн неподалеку от Александрии. Среди них обнаружены:

высеченные в скале и известняковые захоронения;

гранитный саркофаг с человеческими останками;

несколько погребений с золотыми пластинками во рту умерших.

"Этот древний погребальный обряд, известный как "золотой язык", по представлениям античного мира должен был помочь покойному говорить в загробной жизни", – говорится в публикации.

На днях круизный лайнер, перевозящему преимущественно американских туристов из ЛГБТ сообщества намерен посетить Александрию в Египте.