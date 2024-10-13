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Казахстанца задержали в Узбекистане по подозрению в контрабанде наркотиков

наркотики, подозреваемые, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 15:18 Фото: Служба госбезопасности Узбекистана
В Сурхандарьинской области Узбекистана пограничники задержали троих мужчин. Их подозревают в попытке ввезти в страну наркотики, сообщает Zakon.kz.

По информации Службы государственной безопасности Узбекистана, более 20 кг опия и гашиша доставили к границе из Таджикистана.

"Кроме того, в Музрабадском районе был задержан мужчина, который получил почти два килограмма опия и более четырех кг гашиша, оставленных афганскими наркокурьерами в скрытом месте. В ходе этого же мероприятия был задержан гражданин Казахстана при получении наркотиков в Термезе", – сообщили в СГБ Узбекистана.
наркотики, контрабанда, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 15:18

Фото: Служба госбезопасности Узбекистана

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Астаны хранил у себя дома и в подвале наркотики почти на 40 млн тенге. Также правоохранители изъяли у него инструменты для расфасовки вещества.

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