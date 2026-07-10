Мадонна установила исторический рекорд

Американская певица Мадонна вновь вошла в историю британских чартов. Ее новый альбом Confessions II дебютировал на первом месте в официальном альбомном чарте Великобритании, став 13-й пластинкой исполнительницы, возглавившей рейтинг, сообщает Zakon.kz.

По информации Official Charts Company, благодаря этому достижению Мадонна стала первой американской исполнительницей, чьи альбомы занимали первое место в Великобритании на протяжении пяти разных десятилетий – с 1980-х по 2020-е годы.

Кроме того, это первый альбом певицы, поднявшийся на вершину чарта после MDNA, вышедшего в 2012 году. По количеству альбомов №1 в Великобритании Мадонна сравнялась с Элвисом Пресли, разделив с ним пятое место в истории.

Новый релиз также возглавил британский чарт виниловых альбомов, став самым продаваемым на пластинках за последнюю неделю.

Ранее сообщалось, что Мадонна потеряла сценический образ и обратилась к фанатам за помощью.