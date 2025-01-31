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Спорт

Роналду установил исторический рекорд мирового футбола

Роналду установил исторический рекорд мирового футбола, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 04:20 Фото: instagram/cristiano
Легендарный португальский футболист Роналду продолжает ставить в своем возрасте новые рекорды, сообщает Zakon.kz.

В 18-м туре саудовской Премьер-лиги "Аль-Наср" в гостях переиграл "Аль-Раед" со счетом 2:1.

Открыл счет встречи капитан команды Криштиану Роналду на 35-й минуте встречи. Удвоил преимущество вначале второго тайма защитник Бушал с передачи 39-летнего португальца.

Так Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим 700 матчей на клубном уровне. У него 13 победных встреч в составе "Спортинга", 214 в "Манчестер Юнайтед", 316 в "Реале", 91 в "Ювентусе" и 66 в "Аль-Насре".

5 февраля Роналду исполнится 40 лет, но он не собирается завершать футбольную карьеру.

Ранее Роналду открыто заявил о своем детстве и об отношениях с Месси. После этой беседы Криштиану Роналду в оригинальном стиле забил свой 921-й карьерный гол. 

Аксинья Титова
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