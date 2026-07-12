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Культура и шоу-бизнес

Том Холланд снова спасает мир в роли Человека-паука

Человек-паук: Совершенно новый день, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 07:37 Фото: Instagram/tomholland2013
10 июля Sony Pictures Korea представила новый трейлер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" с Томом Холландом в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

В картине также снялись Зендея и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров – Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона.

Премьера состоится 31 июля.

Зендея также появилась в трейлере фильма "Дюна-3".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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