Том Холланд снова спасает мир в роли Человека-паука

10 июля Sony Pictures Korea представила новый трейлер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" с Томом Холландом в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

В картине также снялись Зендея и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров – Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона.

Премьера состоится 31 июля.

Зендея также появилась в трейлере фильма "Дюна-3".