Перед визитом Джеки Чана в Алматы приняли особые меры

В Департаменте полиции Алматы прошло расширенное совещание по вопросам обеспечения безопасности перед приездом всемирно известного актера, режиссера и продюсера Джеки Чана для участия в международном кинопроекте, сообщает Zakon.kz.

Руководство полиции обсудило охрану общественного порядка, безопасность на съемочных площадках, сопровождение участников проекта, организацию дорожного движения и взаимодействие с организаторами съемок.

Начальник Департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов отметил, что проведение кинопроекта мирового уровня является важным событием для города и страны, поэтому все службы должны обеспечить высокий уровень безопасности и действовать слаженно.

В полиции подчеркнули, что необходимые организационные и профилактические меры уже приняты, а подразделения продолжают работу в штатном режиме для безопасного проведения съемок и комфортного пребывания международной съемочной группы в Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum ("Доспехи бога: Ультиматум") с участием всемирно известного актера Джеки Чана.