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Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан прилетел в Алматы

актер Джеки Чан, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:44 Фото: Instagram/madeniet__aqparat__ministrligi
Сегодня, 9 июля 2026 года, в Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum ("Доспехи бога: Ультиматум") с участием всемирно известного актера Джеки Чана. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве культуры и информации РК.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и международной киноиндустрии.

Приветствуя гостя, вице-премьер выразила признательность за его вклад в развитие казахстанско-китайских отношений.

"Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках", – отметила Аида Балаева.

В ходе встречи Джеки Чан пообщался с талантливыми юными художниками Алматы и молодыми кинематографистами – выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Он пожелал успехов на творческом пути и отметил важность постоянного развития и любви к своему делу. В память о встрече дети подарили знаменитому актеру его портреты.

Кульминацией мероприятия стала памятная фотография с традиционной кинотарелкой – общепринятым мировым символом начала съемочного процесса, ознаменовавшим официальный старт производства фильма.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации РК и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производство фильма осуществляют казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская компания Billion Target.

Съемки фильма пройдут на территории Казахстана с июля по октябрь 2026 года под руководством казахстанского режиссера-постановщика Роберта Куна. Картина ориентирована на широкий международный прокат. Основными съемочными площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области.

Отмечается, что проект носит стратегический и имиджевый характер для Казахстана. Его реализация будет способствовать продвижению культурного, туристического и инвестиционного потенциала страны, развитию кинотуризма, укреплению международного сотрудничества и повышению узнаваемости Казахстана как современной площадки для съемок крупных мировых кинопроектов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:44
Джеки Чан в Казахстане: первые кадры съемок "Доспехов Бога 4: Ультиматум" стартовали в Мангистау

В мае 2026 года мы писали о казахстанце Максате Кикимове, который в Китае встретился с легендарным актером, режиссером и продюсером Джеки Чаном и поделился своими наблюдениями о привычках звезды.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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