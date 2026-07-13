Ушел из жизни Сэм Нилл – звезда "Парка юрского периода" и "Острых козырьков"

13 июля 2026 года в возрасте 78 лет умер Сэм Нилл – знаменитый актер, режиссер и продюсер, получивший всемирную известность благодаря роли палеонтолога Алана Гранта во франшизе Стивена Спилберга "Парк юрского периода", сообщает Zakon.kz.

Об этом написали его родственники на странице актера в Instagram:

"С глубочайшей скорбью семья Сэма Нилла сообщает, что он скончался в понедельник, 13 июля, в Сиднее. В последние минуты жизни Сэм был окружен близкими и ушел из жизни с тем достоинством, которое отличало его на протяжении всей жизни. Более подробная информация будет сообщена позднее. Пока же семья просит уважать их право на частную жизнь в это невероятно тяжелое время и дать возможность пережить невосполнимую утрату".

Известно, что актер несколько лет боролся с редкой формой рака крови – ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой (AITL): очень редкое и агрессивное заболевание, которое поражает иммунную систему. Оно может проявляться увеличением лимфоузлов, высокой температурой, потерей веса, ночной потливостью и выраженной слабостью.

Его семья также отметила, что на момент смерти он оставался свободным от рака, а его кончина была внезапной и не была связана с прогрессированием онкологического заболевания.

За свою карьеру, длившуюся более 50 лет, он снялся более чем в 150 проектах. Помимо роли в "Парке юрского периода", зрителям он известен по картинам "Пианино", "Охота за "Красным Октябрем"", "Сквозь горизонт" и сериалу "Острые козырьки". За выдающийся вклад в киноискусство в 2022 году был официально посвящен в рыцари. Помимо съемок, Нилл был успешным виноделом и владел известным в Новой Зеландии хозяйством Two Paddocks.

Что касается "Парка юрского периода", напомним, это культовый научно-фантастический фильм 1993 года режиссера Стивена Спилберга, снятый по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Всемирно известная история о научно-развлекательном парке с живыми динозаврами, где вышедшие из-под контроля технологии приводят к катастрофе.

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