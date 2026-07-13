"Все лавры Анжелике Варум": редкое появление певицы на публике затмило фестиваль Леонида Агутина

С 1 по 11 июля 2026 года российский артист Леонид Агутин провел седьмой ежегодный семейный музыкальный фестиваль-форум под названием Aguteens Fest!, сообщает Zakon.kz.

Уже 13 июля исполнитель хита "На сиреневой луне" поделился впечатлениями и показал закулисные кадры.

Известно, что на сцене фестиваля вместе с талантливыми детьми со всей России выступили Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Люся Чеботина, Александр Ревва, SEVAK, Игорь Саруханов и другие.

"Фестиваль закрыт. Страсти улеглись, оставив приятный шлейф воспоминаний, радости и благодарности всем участникам процесса! А главное, снова утвердив меня в мысли, что все не зря! Мы в седьмой раз неимоверными усилиями подняли эту махину и свершили то, что больше не делает никто. Когда-нибудь наша вера и труд будут оценены еще кем-то, кроме нас самих и участников форума. А пока мы продолжаем работать, видя счастливые глаза детей, родителей и гостей". Леонид Агутин

После просмотра в центре внимания комментаторов оказалась супруга Агутина – Анжелика Варум, которая практически не появляется на публике.

Все лавры сегодня Анжелике Варум, извините, Леонид... Она, как всегда, шикарна!

Какая же красивая Варум!

У вас самая прекрасная и восхитительная жена.

Какая шикарная Варум.

Анжелика невероятно прекрасна.

Прекрасно видеть, как годы делают вашу любовь только сильнее. Пусть впереди вас ждет еще много счастливых лет вместе!

Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!

Ну что за женщина.

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