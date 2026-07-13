"Все лавры Анжелике Варум": редкое появление певицы на публике затмило фестиваль Леонида Агутина
Фото: Instagram/agutinleonid
С 1 по 11 июля 2026 года российский артист Леонид Агутин провел седьмой ежегодный семейный музыкальный фестиваль-форум под названием Aguteens Fest!, сообщает Zakon.kz.
Уже 13 июля исполнитель хита "На сиреневой луне" поделился впечатлениями и показал закулисные кадры.
Известно, что на сцене фестиваля вместе с талантливыми детьми со всей России выступили Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Люся Чеботина, Александр Ревва, SEVAK, Игорь Саруханов и другие.
"Фестиваль закрыт. Страсти улеглись, оставив приятный шлейф воспоминаний, радости и благодарности всем участникам процесса! А главное, снова утвердив меня в мысли, что все не зря! Мы в седьмой раз неимоверными усилиями подняли эту махину и свершили то, что больше не делает никто. Когда-нибудь наша вера и труд будут оценены еще кем-то, кроме нас самих и участников форума. А пока мы продолжаем работать, видя счастливые глаза детей, родителей и гостей".Леонид Агутин
После просмотра в центре внимания комментаторов оказалась супруга Агутина – Анжелика Варум, которая практически не появляется на публике.
- Все лавры сегодня Анжелике Варум, извините, Леонид... Она, как всегда, шикарна!
- Какая же красивая Варум!
- У вас самая прекрасная и восхитительная жена.
- Какая шикарная Варум.
- Анжелика невероятно прекрасна.
- Прекрасно видеть, как годы делают вашу любовь только сильнее. Пусть впереди вас ждет еще много счастливых лет вместе!
- Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!
- Ну что за женщина.
Чуть ранее вдова казахстанского актера Мурата Бисенбина поделилась откровенным признанием.
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