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Культура и шоу-бизнес

"Все лавры Анжелике Варум": редкое появление певицы на публике затмило фестиваль Леонида Агутина

Варум, Агутин, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 13:09 Фото: Instagram/agutinleonid
С 1 по 11 июля 2026 года российский артист Леонид Агутин провел седьмой ежегодный семейный музыкальный фестиваль-форум под названием Aguteens Fest!, сообщает Zakon.kz.

Уже 13 июля исполнитель хита "На сиреневой луне" поделился впечатлениями и показал закулисные кадры.

Известно, что на сцене фестиваля вместе с талантливыми детьми со всей России выступили Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Люся Чеботина, Александр Ревва, SEVAK, Игорь Саруханов и другие.

"Фестиваль закрыт. Страсти улеглись, оставив приятный шлейф воспоминаний, радости и благодарности всем участникам процесса! А главное, снова утвердив меня в мысли, что все не зря! Мы в седьмой раз неимоверными усилиями подняли эту махину и свершили то, что больше не делает никто. Когда-нибудь наша вера и труд будут оценены еще кем-то, кроме нас самих и участников форума. А пока мы продолжаем работать, видя счастливые глаза детей, родителей и гостей".Леонид Агутин

После просмотра в центре внимания комментаторов оказалась супруга Агутина – Анжелика Варум, которая практически не появляется на публике.

  • Все лавры сегодня Анжелике Варум, извините, Леонид... Она, как всегда, шикарна!
  • Какая же красивая Варум!
  • У вас самая прекрасная и восхитительная жена.
  • Какая шикарная Варум.
  • Анжелика невероятно прекрасна.
  • Прекрасно видеть, как годы делают вашу любовь только сильнее. Пусть впереди вас ждет еще много счастливых лет вместе!
  • Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!
  • Ну что за женщина.

Чуть ранее вдова казахстанского актера Мурата Бисенбина поделилась откровенным признанием.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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