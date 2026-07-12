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Мир

ФИФА продает кусочки газона с финального матча ЧМ-2026

Финал ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 06:56 Фото: Facebook/fifa
ФИФА запустила продажу небольших фрагментов газона со стадиона "МетЛайф" в Нью-Джерси с предстоящего финала чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий товар появился в онлайн-магазине ФИФА. Цена за кусочек поля, заключенный в смолу для сохранения травы, составляет 450 долларов. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности.

Финал ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 06:56

Фото: store.fifa

"Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвященным одному из величайших спортивных событий в мире", – говорится в описании товара.

Кусочки газона доступны для заказа только покупателям из США, Великобритании и Европы.

Финал ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 06:56

Фото: store.fifa

7 июля у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке появилось совместное творение LEGO и FIFA. На создание главного футбольного трофея ушло более 1,36 млн деталей. Только вес самих кубиков составляет 4,2 тонны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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