ФИФА продает кусочки газона с финального матча ЧМ-2026

ФИФА запустила продажу небольших фрагментов газона со стадиона "МетЛайф" в Нью-Джерси с предстоящего финала чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий товар появился в онлайн-магазине ФИФА. Цена за кусочек поля, заключенный в смолу для сохранения травы, составляет 450 долларов. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности.

"Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвященным одному из величайших спортивных событий в мире", – говорится в описании товара.

Кусочки газона доступны для заказа только покупателям из США, Великобритании и Европы.

7 июля у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке появилось совместное творение LEGO и FIFA. На создание главного футбольного трофея ушло более 1,36 млн деталей. Только вес самих кубиков составляет 4,2 тонны.