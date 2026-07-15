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Культура и шоу-бизнес

Танцы из 90-х на барахолке: Дана Есеева и Мейржан Туребаев зажгли под хит прошлых лет

Есеева, Туребаев, супруги, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:35 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Казахстанская предпринимательница Дана Есеева со своим известным супругом Мейржаном Туребаевым неожиданно исполнили совместный танец среди торговых рядов на знаменитой барахолке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пост опубликован на личных страницах знаменитостей под трек "Я готов целовать песок" (песня вышла в 1991 году).

"Муж всегда поддержит... как умеет", – шутливо уточнила блогер в подписи к публикации.

Танцевальные па супружеской пары не прошли даром – на "танцполе" им не было равных.

  • Танец Мейржана словно из 90-х.
  • Так приятно наблюдать за Мейржаном, как он не сломался, не растерял умение радоваться жизни, сумел защитить своего внутреннего веселого мальчика от тяжелого испытания.
  • Шикарная пара. Как они дополняют друг друга.
  • Обожаю ваши совместные танцы.
  • Будьте счастливы. Дана, прям кайфую от вас.
  • Движения у Мейржана, конечно, козырные.
  • Молодцы, всегда на позитиве!
  • Классная пара, – отмечает армия поклонников после просмотра видео.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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