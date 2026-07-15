Танцы из 90-х на барахолке: Дана Есеева и Мейржан Туребаев зажгли под хит прошлых лет
Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Казахстанская предпринимательница Дана Есеева со своим известным супругом Мейржаном Туребаевым неожиданно исполнили совместный танец среди торговых рядов на знаменитой барахолке в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Пост опубликован на личных страницах знаменитостей под трек "Я готов целовать песок" (песня вышла в 1991 году).
"Муж всегда поддержит... как умеет", – шутливо уточнила блогер в подписи к публикации.
Танцевальные па супружеской пары не прошли даром – на "танцполе" им не было равных.
- Танец Мейржана словно из 90-х.
- Так приятно наблюдать за Мейржаном, как он не сломался, не растерял умение радоваться жизни, сумел защитить своего внутреннего веселого мальчика от тяжелого испытания.
- Шикарная пара. Как они дополняют друг друга.
- Обожаю ваши совместные танцы.
- Будьте счастливы. Дана, прям кайфую от вас.
- Движения у Мейржана, конечно, козырные.
- Молодцы, всегда на позитиве!
- Классная пара, – отмечает армия поклонников после просмотра видео.
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Мы уже рассказывали, что отношения пары вызывают восторг, так как в 2023 году суд признал Туребаева виновным в участии и руководстве схемой и назначил 5 лет лишения свободы. Он отбывал наказание в учреждении минимальной безопасности. Уже в марте 2026 года стало известно, что он вышел на свободу после отбытия срока наказания. Все это время Есеева защищала своего супруга и считала невиновным.
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