Танцы из 90-х на барахолке: Дана Есеева и Мейржан Туребаев зажгли под хит прошлых лет

Казахстанская предпринимательница Дана Есеева со своим известным супругом Мейржаном Туребаевым неожиданно исполнили совместный танец среди торговых рядов на знаменитой барахолке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пост опубликован на личных страницах знаменитостей под трек "Я готов целовать песок" (песня вышла в 1991 году).

"Муж всегда поддержит... как умеет", – шутливо уточнила блогер в подписи к публикации.

Танцевальные па супружеской пары не прошли даром – на "танцполе" им не было равных.

Танец Мейржана словно из 90-х.

Так приятно наблюдать за Мейржаном, как он не сломался, не растерял умение радоваться жизни, сумел защитить своего внутреннего веселого мальчика от тяжелого испытания.

Шикарная пара. Как они дополняют друг друга.

Обожаю ваши совместные танцы.

Будьте счастливы. Дана, прям кайфую от вас.

Движения у Мейржана, конечно, козырные.

Молодцы, всегда на позитиве!

Классная пара, – отмечает армия поклонников после просмотра видео.

Мы уже рассказывали, что отношения пары вызывают восторг, так как в 2023 году суд признал Туребаева виновным в участии и руководстве схемой и назначил 5 лет лишения свободы. Он отбывал наказание в учреждении минимальной безопасности. Уже в марте 2026 года стало известно, что он вышел на свободу после отбытия срока наказания. Все это время Есеева защищала своего супруга и считала невиновным.