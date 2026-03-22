Культура и шоу-бизнес

Вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу и вернулся домой

люди, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 15:29 Фото: Instagram/meirzhach_tv
Казахстанский блогер Мейржан Туребаев сообщил о возвращении домой после отбытия наказания, сообщает Zakon.kz.

22 марта 2026 года он опубликовал в соцсетях кадры встречи с близкими и сопроводил их короткой подписью:

"Способность передавать свою любовь другим. Находить радость и удовольствие в самых обычных мелочах".

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов освободился из мест лишения свободы.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
