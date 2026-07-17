Легенда латиноамериканской поп-музыки прилетел в Алматы

Всемирно известный певец Рики Мартин прибыл в Алматы накануне долгожданного выступления в рамках шоу Live, сообщает Zakon.kz.

О своем приезде артист лично сообщил поклонникам, опубликовав в Instagram Stories кадр, сделанный на борту самолета.

"Казахстан, мы здесь", – подписал фото певец.

Уже завтра, 18 июля, звезда латиноамериканской поп-сцены выступит в Центральном парке культуры и отдыха на стадионе "Спартак". Ранее в Сети появлялась информация о том, что концерт якобы переносится во Дворец Республики, однако организаторы официально опровергли эти слухи: шоу состоится на стадионе, никаких изменений в локации нет.

Специальным гостем музыкального вечера станет австралийская певица Натали Имбрулья, известная своими мировыми хитами.

Рики Мартин по праву считается одним из самых влиятельных артистов современности. За свою многолетнюю карьеру он удостоился множества престижных музыкальных наград, продал миллионы альбомов и сыграл ключевую роль в популяризации латиноамериканской музыки по всему миру.

Ранее мы сообщали, что Канье Уэст впервые выступит в Алматы.