Концерт Рики Мартина в Алматы перенесли во Дворец Республики: фанаты в шоке
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вместо ранее заявленной локации выступление Рики Мартина 18 июля пройдет во Дворце Республики, сообщает Zakon.kz.
Негодование фанатов началось после поступления им официального оповещения от организаторов.
После объявления об изменении места проведения часть поклонников выразила недовольство в социальных сетях. Многие отмечают, что приобретали билеты в расчете на концерт с танцполом и более свободной атмосферой.
"Организаторы, вы там совсем что ли? Мы покупали билеты танцевать, а не смотреть "Тамашу" или "Шаншар"! Тем более эта вакханалия с сидячими местами начнется. Ужас!" – возмущаются обладательницы билетов.
Многие из них также задаются вопросом: а знает ли сам артист о смене концертной площадки в Алматы?
К слову, на сайте продажи билетов в афише также внесены изменения.
9 июля Алматы посетил всемирно известный актер Джеки Чан.
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