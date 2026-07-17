Канье Уэст впервые выступит в Алматы

49-летний американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые выступит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Свое феерическое шоу музыкант представит совсем скоро: 14 августа 2026 года на Центральном стадионе Алматы.

Музыкальный анонс сегодня, 17 июля, опубликовал продюсер Джозеф Карре на своей странице в Instagram.

Известно, что последние концерты Уэста проходят в рамках его масштабного мирового стадионного тура "LIVE CONCERT TOUR 2026". Тур стартовал в апреле в Лос-Анджелесе, а в начале лета Канье переместился на европейские и американские стадионы.

К примеру, 30 мая прошел его исторический концерт в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, собравший рекордные 118 000 зрителей – это самое посещаемое шоу в карьере артиста.

Стоит отметить, что в Казахстане впервые также с масштабными стадионными шоу выступит популярный испанский певец Энрике Иглесиас: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы. Не так давно он оценил творчество художницы из Казахстана.