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Культура и шоу-бизнес

Канье Уэст впервые выступит в Алматы

Каньэ Уэст, артист, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:04 Фото: wikimedia/Peter Hutchins
49-летний американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые выступит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Свое феерическое шоу музыкант представит совсем скоро: 14 августа 2026 года на Центральном стадионе Алматы.

Музыкальный анонс сегодня, 17 июля, опубликовал продюсер Джозеф Карре на своей странице в Instagram.

артист, зрители, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:04

Фото: Instagram/stories/josephkarre

Известно, что последние концерты Уэста проходят в рамках его масштабного мирового стадионного тура "LIVE CONCERT TOUR 2026". Тур стартовал в апреле в Лос-Анджелесе, а в начале лета Канье переместился на европейские и американские стадионы.

К примеру, 30 мая прошел его исторический концерт в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, собравший рекордные 118 000 зрителей – это самое посещаемое шоу в карьере артиста.

Стоит отметить, что в Казахстане впервые также с масштабными стадионными шоу выступит популярный испанский певец Энрике Иглесиас: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы. Не так давно он оценил творчество художницы из Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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