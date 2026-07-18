"Плакать хочется": Баян Алагузова сдержала обещание и подарила квартиру легенде казахстанского кино
Об этом стало известно из Instagram 52-летней многодетной селебрити. Накануне, 17 июля 2026 года, Алагузова опубликовала видео. В нем продюсер вручила народной артистке РК, сыгравшей главную роль в легендарном фильме "Қыз Жібек", ключи от новой квартиры. Затем Баян Максатовна провела рум-тур для Меруерт Каратаевны.
"С любовью от сердца к легенде", – написала Алагузова под своей публикацией.
Судя по реакции актрисы, она осталась в восторге от квартиры.
"Плакать хочется... Красиво, уютно, это неописуемо... Слов нет", – сказала Меруерт Утекешева.
В ответ продюсер заявила: "Не нужны слова. Главное – ваша улыбка".
Поступок Алагузовой восхитил ее коллег, подруг, друзей, а также подписчиков:
- "Вот это да".
- "Восхищаюсь".
- "Супер! Достойно!"
- "Вы – молодец! Сижу и плачу".
- "Как хорошо на душе от этого видео".
- "Баян Максатовна, вы – лучшая, браво!"
- "Человек творчества впервые получает такое признание".
- "Большое и чистое сердце у тебя, Баян. Поклон тебе и твоей семье Алагузовых".
- "Я так вами горжусь! Я расплакалась, вы такая молодец, Баян, люблю и уважаю вас".
- "Баян, вы всегда делаете то, что обещаете! Всегда впереди, всегда вызываете восхищение!"
- "Сколько же теплоты и заботы в этом ролике! Сколько же доброты и благородства в вас, Баян!"
- "Баяночка, пусть все твои благие дела вернутся тебе миллионократно! Большое огромное сердце".
- "Баян Максатовна, пусть Всевышний воздаст вам и близким благом, добром, изобилием за ваше доброе сердце и дела!"
- "Какой сильный и красивый поступок! Настоящее богатство проявляется не в том, сколько у человека есть, а в том, сколько добра он готов отдавать другим. Пусть все больше состоятельных людей вдохновляются твоим примером и используют свои возможности во благо".
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6 мая 2026 года Баян Алагузова встретилась с Меруерт Утекешевой и решила судьбу камзола из "Қыз Жібек". Также продюсер подарила легендарной актрисе обещанную шубу, серьги с бриллиантами и пообещала в течение двух месяцев купить квартиру.