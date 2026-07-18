"Плакать хочется": Баян Алагузова сдержала обещание и подарила квартиру легенде казахстанского кино

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сдержала свое обещание и подарила легендарной актрисе Меруерт Утекешевой квартиру, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 52-летней многодетной селебрити. Накануне, 17 июля 2026 года, Алагузова опубликовала видео. В нем продюсер вручила народной артистке РК, сыгравшей главную роль в легендарном фильме "Қыз Жібек", ключи от новой квартиры. Затем Баян Максатовна провела рум-тур для Меруерт Каратаевны.

"С любовью от сердца к легенде", – написала Алагузова под своей публикацией.

Судя по реакции актрисы, она осталась в восторге от квартиры.

"Плакать хочется... Красиво, уютно, это неописуемо... Слов нет", – сказала Меруерт Утекешева.

В ответ продюсер заявила: "Не нужны слова. Главное – ваша улыбка".

Поступок Алагузовой восхитил ее коллег, подруг, друзей, а также подписчиков:

"Вот это да".

"Восхищаюсь".

"Супер! Достойно!"

"Вы – молодец! Сижу и плачу".

"Как хорошо на душе от этого видео".

"Баян Максатовна, вы – лучшая, браво!"

"Человек творчества впервые получает такое признание".

"Большое и чистое сердце у тебя, Баян. Поклон тебе и твоей семье Алагузовых".

"Я так вами горжусь! Я расплакалась, вы такая молодец, Баян, люблю и уважаю вас".

"Баян, вы всегда делаете то, что обещаете! Всегда впереди, всегда вызываете восхищение!"

"Сколько же теплоты и заботы в этом ролике! Сколько же доброты и благородства в вас, Баян!"

"Баяночка, пусть все твои благие дела вернутся тебе миллионократно! Большое огромное сердце".

"Баян Максатовна, пусть Всевышний воздаст вам и близким благом, добром, изобилием за ваше доброе сердце и дела!"

"Какой сильный и красивый поступок! Настоящее богатство проявляется не в том, сколько у человека есть, а в том, сколько добра он готов отдавать другим. Пусть все больше состоятельных людей вдохновляются твоим примером и используют свои возможности во благо".

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6 мая 2026 года Баян Алагузова встретилась с Меруерт Утекешевой и решила судьбу камзола из "Қыз Жібек". Также продюсер подарила легендарной актрисе обещанную шубу, серьги с бриллиантами и пообещала в течение двух месяцев купить квартиру.