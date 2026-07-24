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Культура и шоу-бизнес

Вышел тизер нового мультсериала по "Аватару"

Мультфильм , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 07:50 Фото: paramountplus
24 июля вышел первый тизер нового мультика по вселенной "Аватара" под названием "Аватар: Семь убежищ", сообщает Zakon.kz.

Это продолжение "Легенды об Аанге" и "Легенды об Корре". Авторами вновь выступили Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко.

В центре сюжета будут близняшки из народа Земли, и одна из них – следующий Аватар. Мир разрушен из-за катаклизма, в котором винят Корру, так что Аватаров теперь тоже не любят, и главная героиня всегда в опасности.

Премьера "Аватар: Семь убежищ" состоится 9 октября на Paramount Plus. Две "книги" из 26 серий выйдут в один день.

Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", продали на аукционе за рекордные 3,75 млн долларов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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