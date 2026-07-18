Коллекционеры не пожалели денег на световой меч из "Звездных войн"

Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные 3,75 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена за лот составляла 1 млн долларов, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов. Информация об этом вышла на официальном сайте аукционного дома.

Фото: ha

Световой меч, сконструированный из модифицированного блока вспышки Graflex, продали вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданной гримером Стюартом Фриборном. Реквизит продали наследники Фриборна.

Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-wing. Она обошлась покупателю в 3,135 млн долларов в 2023 году.

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