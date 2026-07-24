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Культура и шоу-бизнес

"Увез Рози в Геленджик": пользователи из СНГ не перестают троллить Джейсона Стэтхема

Джейсон Стэтхем, актер, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:46 Фото: Instagram/jasonstatham
Известный британский актер Джейсон Стэтхем проводит летний отпуск на Мальте, отдыхая на яхте и купаясь в море вместе с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми. Как обычно, публикации звезды боевиков привлекли внимание русскоязычных пользователей сети, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы словно соревнуются в остроумии и наперебой оставляют сотни псевдофилософских "пацанских цитат".

Актер долгое время игнорировал происходящее, но в итоге оценил юмор русскоязычных фанатов. В одном из интервью он признался, что относится к флешмобу с большой теплотой и улыбкой, отметив креативность и преданность своей аудитории из СНГ.

  • После серьезных съемок я снимаю стресс в Геленджике.
  • Живи, кайфуй, играй, гуляй.
  • Упал – вставай, наглей, ругай.
  • Чужих роняй, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай.
  • Работай в ночную смену. И тебе не придется работать ни дня в своей жизни.
  • Если есть на свете рай – это Краснодарский край.
  • Это где в Анапе такие пляжи?
  • Воду знаете? Я водил.
  • Однажды я качал пресс в воде, с тех пор она называется пресная.
  • Когда мне предложили купить проигрыватель, я отказался. Потому что мне нужен только выигрыватель.
  • Если жена с тобой счастлива, то неважно, чья она.
  • Какой я замечательный мужик. Увез Рози в Геленджик.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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