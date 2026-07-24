"Увез Рози в Геленджик": пользователи из СНГ не перестают троллить Джейсона Стэтхема

Известный британский актер Джейсон Стэтхем проводит летний отпуск на Мальте, отдыхая на яхте и купаясь в море вместе с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми. Как обычно, публикации звезды боевиков привлекли внимание русскоязычных пользователей сети, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы словно соревнуются в остроумии и наперебой оставляют сотни псевдофилософских "пацанских цитат".

Актер долгое время игнорировал происходящее, но в итоге оценил юмор русскоязычных фанатов. В одном из интервью он признался, что относится к флешмобу с большой теплотой и улыбкой, отметив креативность и преданность своей аудитории из СНГ.

После серьезных съемок я снимаю стресс в Геленджике.

Живи, кайфуй, играй, гуляй.

Упал – вставай, наглей, ругай.

Чужих роняй, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай.

Работай в ночную смену. И тебе не придется работать ни дня в своей жизни.

Если есть на свете рай – это Краснодарский край.

Это где в Анапе такие пляжи?

Воду знаете? Я водил.

Однажды я качал пресс в воде, с тех пор она называется пресная.

Когда мне предложили купить проигрыватель, я отказался. Потому что мне нужен только выигрыватель.

Если жена с тобой счастлива, то неважно, чья она.

Какой я замечательный мужик. Увез Рози в Геленджик.

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