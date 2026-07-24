"Увез Рози в Геленджик": пользователи из СНГ не перестают троллить Джейсона Стэтхема
Фото: Instagram/jasonstatham
Известный британский актер Джейсон Стэтхем проводит летний отпуск на Мальте, отдыхая на яхте и купаясь в море вместе с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми. Как обычно, публикации звезды боевиков привлекли внимание русскоязычных пользователей сети, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы словно соревнуются в остроумии и наперебой оставляют сотни псевдофилософских "пацанских цитат".
Актер долгое время игнорировал происходящее, но в итоге оценил юмор русскоязычных фанатов. В одном из интервью он признался, что относится к флешмобу с большой теплотой и улыбкой, отметив креативность и преданность своей аудитории из СНГ.
- После серьезных съемок я снимаю стресс в Геленджике.
- Живи, кайфуй, играй, гуляй.
- Упал – вставай, наглей, ругай.
- Чужих роняй, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай.
- Работай в ночную смену. И тебе не придется работать ни дня в своей жизни.
- Если есть на свете рай – это Краснодарский край.
- Это где в Анапе такие пляжи?
- Воду знаете? Я водил.
- Однажды я качал пресс в воде, с тех пор она называется пресная.
- Когда мне предложили купить проигрыватель, я отказался. Потому что мне нужен только выигрыватель.
- Если жена с тобой счастлива, то неважно, чья она.
- Какой я замечательный мужик. Увез Рози в Геленджик.
Ранее сообщалось, что российская исполнительница Марина Абросимова, более известная как МакSим, отменила гастроли в Павлодар. Ее выступление на концерте в честь Дня города 25 июля 2026 года не состоится из-за госпитализации.
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