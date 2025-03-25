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Мир

Дочь актера из "Форсажа" Джейсона Стейтема рассмешила фанатов своим видением макияжа

дочь актера из &quot;Форсажа&quot; Джейсона Стетхэма умилила поклонников своим видением макияжа, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 01:23 Фото: Instagram/jasonstatham
Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала милые фотографии дочери Изабеллы Джеймс. Отметим, что отцом девочки является известный актер Джейсон Стейтем, сообщает Zakon.kz.

Снимками модель поделилась в stories Instagram.

Изабелла Джеймс позировала с собственным макияжем, созданным из зеленки и розовой помады. Девочка пальцами размазала краски по лицу, пытаясь повторить макияж матери.

Фото: Instagram/rosiehw

С апреля 2010 года Стейтем стал встречаться с американской моделью Рози Хантингтон-Уайтли, с которой они познакомились на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 пара объявила о помолвке, а в 2017 и 2022 году у них родились двое детей.

Ранее 57-летний британский актер впервые показал, как читает русскоязычные комментарии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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