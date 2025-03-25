Дочь актера из "Форсажа" Джейсона Стейтема рассмешила фанатов своим видением макияжа

Снимками модель поделилась в stories Instagram.

Изабелла Джеймс позировала с собственным макияжем, созданным из зеленки и розовой помады. Девочка пальцами размазала краски по лицу, пытаясь повторить макияж матери.

С апреля 2010 года Стейтем стал встречаться с американской моделью Рози Хантингтон-Уайтли, с которой они познакомились на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 пара объявила о помолвке, а в 2017 и 2022 году у них родились двое детей.

