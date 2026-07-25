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Культура и шоу-бизнес

"Дом продолжает жить": Арман Давлетяров поделился историей родового дома

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 14:10 Фото: Instagram/arman_dav
Известный телеведущий и медиаменеджер Арман Давлетяров поделился трогательной историей о поездке в родные места вместе с сыном Даниял-Диасом, сообщает Zakon.kz.

По словам Давлетярова, первым делом они посетили мечеть "Айман Ана", где совершили пятничную молитву. Он отметил, что это место имеет для него особое значение: когда-то здесь находился его родовой дом, в котором он родился и вырос, а позже на его месте была построена мечеть, названная в честь его матери.

После этого семья отправилась на кладбище, где почтила память родителей, прочитав дуа. Также Давлетяров навестил родственников и встретился с друзьями.

Телеведущий признался, что такие поездки напоминают о важности сохранения связи с родными корнями. По его словам, особенно ценно было разделить этот день с сыном, чтобы передать ему память о семье, предках и родных местах.

Для меня особенно ценно, что рядом был Диас. Хочется, чтобы наши дети знали, откуда они родом, помнили своих дедушек и бабушек, знали родственников и чувствовали эту связь поколений. Родителей уже нет рядом, но пока мы помним их, читаем за них дуа, рассказываем о них детям, а родной дом продолжает служить людям, значит, их добро продолжается", – написал Давлетяров.

Завершил он публикацию словами благодарности за возможность возвращаться домой и проходить этот путь вместе со своими детьми.

Ранее Арман Давлетяров рассказал о своей поездке в Актобе.

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Айсулу Омарова
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