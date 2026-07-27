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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой назвал главный хит своего казахстанского подопечного

Александр Лим, певец, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 12:34 Фото: Instagram/lim_0n
Популярный казахстанский певец Александр Лим, более известный под творческим псевдонимом Alex Lim, обратился с благодарностью к армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал небольшое видео, в кадре которого исполняет свою песню под названием "Вокзал".

"Самая популярная песня на всех концертах все еще "Вокзал". Спасибо", – написал Лим в описании к публикации.

Комментаторы в один голос поблагодарили певца за концерты и пригласили в свои города.

  • Обожаю, слушаю ее на репите каждый день. Шедевр, столько чувств и эмоций пробуждает.
  • Какой же тембр у вас красивый.
  • Саш, молодец, дожал до своего часа!
  • Ты лучший. Береги себя!

Написал свой отзыв и сам Игорь Крутой, согласившись со зрителями:

"И моя любимая песня…"

Лим получил широкую известность как исполнитель, который начал свою карьеру с каверов в социальных сетях. Затем стал победителем международного музыкального конкурса "Новая волна-2025", проходившего в Казани. Теперь известный российский пианист Игорь Крутой активно поддерживает Лима и сотрудничает с ним как композитор, автор песен и ментор в музыкальных проектах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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