Диана Гурцкая "вернула" покойного мужа в новом клипе с помощью ИИ
Примечательно, что в клипе образ мужа воссоздан с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Сама Гурцкая призналась, что для нее самым волнительным была премьера клипа.
"Моего любимого мужа уже не вернуть. Но благодаря искусственному интеллекту мне удалось вновь прикоснуться к воспоминаниям о тех счастливых мгновениях, когда я была любима. Этот клип – не только о песне. Он о памяти, о любви, которая сильнее времени, и о чувствах, которые навсегда остаются в сердце", – рассказала исполнительница хита "Ты здесь".
Известно, что работа над клипом заняла три месяца. Для промптов использовались архивные фотографии, реальные локации, сценические образы и воссозданные сцены.
Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко поженились 21 сентября 2005 года. В браке они прожили почти 18 лет – до смерти Кучеренко 20 мая 2023 года. Ему было 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, когда во время полета ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти его не удалось.
У супругов есть сын Константин, который родился в 2007 году. Диана Гурцкая не раз говорила в интервью, что Пётр был для нее не только мужем, но и главной опорой в жизни. После его смерти певица на некоторое время практически прекратила публичную деятельность, а затем постепенно вернулась к работе.
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