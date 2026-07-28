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Культура и шоу-бизнес

Диана Гурцкая "вернула" покойного мужа в новом клипе с помощью ИИ

Диана Гурцкая, певица, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:46 Фото: Instagram/diana.gurtskaya.official
26 июля 2026 года эстрадная российская певица Диана Гурцкая выпустила видеоклип на песню "Дорогой мой". Для артистки эта работа имеет глубокий личный смысл: композиция посвящена ее супругу Петру Кучеренко, ушедшему из жизни в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что в клипе образ мужа воссоздан с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Сама Гурцкая призналась, что для нее самым волнительным была премьера клипа.

"Моего любимого мужа уже не вернуть. Но благодаря искусственному интеллекту мне удалось вновь прикоснуться к воспоминаниям о тех счастливых мгновениях, когда я была любима. Этот клип – не только о песне. Он о памяти, о любви, которая сильнее времени, и о чувствах, которые навсегда остаются в сердце", – рассказала исполнительница хита "Ты здесь".

Известно, что работа над клипом заняла три месяца. Для промптов использовались архивные фотографии, реальные локации, сценические образы и воссозданные сцены.

Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко поженились 21 сентября 2005 года. В браке они прожили почти 18 лет – до смерти Кучеренко 20 мая 2023 года. Ему было 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, когда во время полета ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти его не удалось.

У супругов есть сын Константин, который родился в 2007 году. Диана Гурцкая не раз говорила в интервью, что Пётр был для нее не только мужем, но и главной опорой в жизни. После его смерти певица на некоторое время практически прекратила публичную деятельность, а затем постепенно вернулась к работе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:46
Диана Гурцкая оставила в соцсетях трогательное послание покойному мужу

Ранее мы рассказывали, что новую песню Димаша Кудайбергена впервые поставят в эфир японского радио.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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