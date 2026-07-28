Диана Гурцкая "вернула" покойного мужа в новом клипе с помощью ИИ

Примечательно, что в клипе образ мужа воссоздан с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Сама Гурцкая призналась, что для нее самым волнительным была премьера клипа.

Известно, что работа над клипом заняла три месяца. Для промптов использовались архивные фотографии, реальные локации, сценические образы и воссозданные сцены.

Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко поженились 21 сентября 2005 года. В браке они прожили почти 18 лет – до смерти Кучеренко 20 мая 2023 года. Ему было 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, когда во время полета ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти его не удалось.

У супругов есть сын Константин, который родился в 2007 году. Диана Гурцкая не раз говорила в интервью, что Пётр был для нее не только мужем, но и главной опорой в жизни. После его смерти певица на некоторое время практически прекратила публичную деятельность, а затем постепенно вернулась к работе.