Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон решила поставить карьеру на паузу ради новой любви

Американская актриса Дженнифер Энистон стала уделять больше внимания личной жизни на фоне отношений с гипнотерапевтом и писателем Джимом Кертисом, сообщает Zakon.kz.

Источники рассказали изданию Geo News, что звезда все чаще отказывается от новых предложений о съемках, предпочитая проводить время с возлюбленным.

Отмечается, что в последние месяцы приоритеты актрисы заметно изменились. По словам инсайдера, Энистон сосредоточилась не только на отношениях с Кертисом, но и поддерживает его профессиональную деятельность.

Как уточняется, актриса отказалась от участия в телевизионной экранизации мемуаров Дженнетт Маккарди I'm Glad My Mom Died из-за плотного рабочего графика. Вскоре после этого Apple TV+ объявил, что сериал "Утреннее шоу" завершится после пятого сезона, который ожидается в 2027 году.

По словам источника, в данное время для Дженнифер Энистон личное счастье важнее новых карьерных достижений. Инсайдер также отметил, что актриса считает себя уже состоявшейся в профессии и хочет больше времени посвящать отношениям и жизни вне съемочной площадки.

Отметим, что детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом стали известны еще в августе 2025 года.