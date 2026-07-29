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Культура и шоу-бизнес

"Впервые без папы и без мамы": Юлия Меньшова посвятила трогательный пост легендарным родителям

актриса театра и кино Вера Алентова, актер театра и кино Владимир Меньшов, актриса театра и кино Юлия Меньшова, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:22 Фото: Instagram/juliavmenshova
Накануне российской актрисе театра и кино Юлии Меньшовой исполнилось 57 лет. В связи с этим именинница решила поделиться архивной фотографией с легендарными родителями – актерами театра и кино Владимиром Меньшовым и Верой Алентовой, сообщает Zakon.kz.

Снимок с родителями Меньшова опубликовала в своем Instagram.

"Сегодня у меня день рождения. Особенный. Впервые без папы и без мамы. Это очень странные чувство. Но мне спокойно. Они живы в нашей памяти, в своих делах, которые все еще важны для многих людей… Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я появилась на этот свет. И за все, что вы хотели и смогли мне дать. Я давно уже взрослая. И я справляюсь. И очень вас люблю!" – трогательно написала актриса 28 июля 2026 года.

Пост тронул сердца подписчиков Юлии Меньшовой. Они поздравили актрису с днем рождения и пожелали ей здоровья и счастья. Также фолловеры поблагодарили легендарных родителей:

  • "С днем рождения, Юлия! Фото класс!"
  • "С днем рождения, Юля! Всех земных благ!"
  • "Юля! С днем рождения! Мама и папа все видят и все знают".
  • "С днем рождения, Юля! Будь счастлива и справляйся с удовольствием!"
  • "С днем рождения, Юля! Светлая память Вере Валентиновне и Владимиру Валентиновичу".
  • "Юля, дорогая, с днем рождения! Светлая память вашим чудесным родителям! Спасибо, что вы есть!"
  • "Юлечка! С днем рождения! Чудесная девочка получилась у твоих родителей! Просто будь здорова всегда".
  • "Юлечка! С днем рождения! Здоровья вам и вашей семье! Это главная и безусловная ценность! Пусть все будет хорошо! С днем рождения".
  • "Сколько в ваших словах мудрости. Спасибо, что делитесь ею с нами! И с днем рождения! Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким".
  • "Недавно мы с мужем были на Новодевичьем кладбище, я благодарила ваших родителей за вас! И за их прекрасный труд! С днем рождения! И будьте счастливы!"
  • "Аж дыхание перехватило от ваших слов! С днем рождения! Спасибо вашим родителям за вас! Вы удивительная и очень красивая! Мы вас любим и мы с вами!"
  • "Как же долго я искал человека известного, доброго и приятного душой, кто родился со мной в один день. Оказалось, что вы, это превзошло все мои ожидания поиска. Поздравляю вас с этим светлым праздником. Желаю научиться жить так, чтобы эта боль не приносила сильного разочарования, а только лишь светлое воспоминание с улыбкой на лице и со слезой в глазу. За 8 лет я привык не слышать родной голос в этот день. Обнимаю со всей душой, теплотой и максимальной добротой".

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:22
Теперь они – вместе: Юлия Меньшова поделилась трогательными снимками родителей

Известного кинорежиссера, актера театра и кино Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Ему был 81 год. Спустя около 4,5 лет, 25 декабря 2025 года, ушла из жизни его супруга – легендарная актриса и звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова. Ей было 83 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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