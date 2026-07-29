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Культура и шоу-бизнес

Ушел из жизни легендарный актер из "Игры престолов"

Фото: wikimedia, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 23:48 Фото: wikimedia
Ушел из жизни британский актер Том Чадбон – исполнитель роли верховного септона Мейнарда в "Игре престолов" и звезда сериала "Доктор Кто", передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Metro, Чадбон скончался в возрасте 80 лет. Информацию о кончине артиста подтвердили в агентстве Fantom Events, клиентом которого он являлся.

"Мы с прискорбием узнали, что Том ушел из жизни в минувшие выходные. Он был хорошо знаком многим благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении, был теплым и дружелюбным человеком", – сообщили в агентстве.

Чадбон начал карьеру в конце 1960‑х годов и за время работы в индустрии снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Последней для актера стала роль верховного септона Мейнарда в "Игре престолов". Также он играл в картине "Казино Рояль" про секретного агента Джеймса Бонда.

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир".

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Канат Болысбек
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