Ушел из жизни легендарный актер из "Игры престолов"

Ушел из жизни британский актер Том Чадбон – исполнитель роли верховного септона Мейнарда в "Игре престолов" и звезда сериала "Доктор Кто", передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Metro, Чадбон скончался в возрасте 80 лет. Информацию о кончине артиста подтвердили в агентстве Fantom Events, клиентом которого он являлся.

"Мы с прискорбием узнали, что Том ушел из жизни в минувшие выходные. Он был хорошо знаком многим благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении, был теплым и дружелюбным человеком", – сообщили в агентстве.

Чадбон начал карьеру в конце 1960‑х годов и за время работы в индустрии снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Последней для актера стала роль верховного септона Мейнарда в "Игре престолов". Также он играл в картине "Казино Рояль" про секретного агента Джеймса Бонда.

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